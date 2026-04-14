Videos inéditos de cómo roban a diario en el CAN: así le raparon el celular a una militar

Un intercambio de disparos entre delincuentes y la Policía Nacional sacudió ayer el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá, una zona donde funcionan ministerios, la Registraduría Nacional y múltiples entidades gubernamentales.

El incidente, que terminó con dos capturas, reveló que uno de los detenidos portaba brazalete electrónico, por lo que debería estar bajo detención domiciliaria.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso:

Muy jodido enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes condenados, detenidos, que pasan por el sistema judicial y luego los dejan libres en medio del pago de su condena.

Videos revelan cómo son los robos de celulares en el CAN

Los hechos se registraron en la estación de Transmilenio Gobernación, ubicada sobre la calle 26, exactamente frente a la Registraduría Nacional.

Delincuentes que se movilizaban en motocicleta intentaron cometer un hurto, lo que desencadenó la intervención policial y posterior balacera.

En este intercambio de disparos dos personas fueron capturadas y una de ellas resultó herida.

Este no es un hecho aislado. El pasado 9 de abril, en el mismo sector, delincuentes también en motocicleta atacaron a una mujer, miembro del Ejército Nacional y le robaron el celular.

Las imágenes registradas muestran un modus operandi similar al del incidente más reciente.

Los ladrones que se movilizan en moto se suben al andén, y rapan los celulares a sus víctimas. Estos hechos delictivos han quedado registrados en cámaras de seguridad, evidenciando un patrón criminal establecido.

Vecinos del barrio La Esmeralda exigen acciones contra la inseguridad

La comunidad del barrio La Esmeralda, ubicado en las inmediaciones del CAN, manifestó su preocupación por la inseguridad recurrente en el sector. Pedro Abril, presidente de la Junta de Acción Comunal, señaló:

Estamos a pocos metros de los despachos de las máximas autoridades de seguridad del país. Estamos en el Pentágono colombiano. Entonces, uno como ciudadano está expuesto a pocos metros del despacho del señor ministro, del director de la Policía.

Los habitantes del sector solicitaron a las autoridades la restitución del cuadrante para La Esmeralda, que fue eliminado hace varios años.

"Nos toca compartir el cuadrante con cinco barrios. Y la Policía hace lo que puede, lo mismo que el Ejército, cuidando el CAN, pero es insuficiente. Necesitamos apoyo total de la Secretaría de Seguridad y del Distrito en estas acciones porque es un tema también de seguridad nacional", explicó otro de los vecinos.