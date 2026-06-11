¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife? Esto ha revelado la autopsia

Jesús de Miguel Alameda, el delantero que era oriundo de Fuenlabrada, Madrid, España, jugaba en el Tenerife y tenía 30 años, falleció el 3 de noviembre de 2026.

Un día antes, en un partido de la Segunda División de España vs. Andorra, el futbolista tuvo un fuerte choque con el arquero Jesús Owono, recibió un fuerte impacto a la altura de su pecho y, de acuerdo con los reportes médicos, sufrió un paro cardíaco.

El delantero del Tenerife fue atendido de emergencia en el terreno de juego y, posteriormente, trasladado a un centro hospitalario de primer nivel. Sin embargo, desafortunadamente, su situación neurológica fue empeorando de manera paulatina.

Tras su deceso, que ocurrió a las 8:00 de la mañana del 3 de noviembre (hora de España), según informó el Tenerife, las médicos forenses comenzaron el respectivo análisis y recientemente revelaron los primeros resultado de la autopsia.

Esta habría sido la causa de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, según la autopsia preliminar

El diario 'El Día de Tenerife' informó que el examen forense se realizó el martes 3 de noviembre, en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Además, según ese medio, los primeros análisis han revelado que la causa de la muerte de Jesús de Miguel fue un traumatismo torácico de carácter accidental.

Sin embargo, las autoridades forenses también buscan determinar cómo fue la atención médica que se le prestó al delantero del Tenerife desde el momento en el que se presentó el choque.

La familia de Jesús de Miguel se pronunció tras su muerte: este fue su mensaje

El jueves 5 de noviembre, mediante su portavoz, los familiares de Jesús de Miguel agradecieron el apoyo y el cariño que han recibido tras lo ocurrido.

"En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada gesto de afecto. Gracias a todas las personas que se han acordado de él", expresaron.

"Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas, es algo que siempre llevaremos con nosotros", agregaron.