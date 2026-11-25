Una embarcación de bandera húngara activó una radiobaliza de emergencia mientras navegaba por aguas del Caribe colombiano, lo que puso en marcha un protocolo de atención coordinado por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada de Colombia.

Se trata del velero AMADEUS, que había zarpado desde Panamá y llevaba tres tripulantes a bordo. La alerta fue recibida por el Centro Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima de la Dimar, luego de que la Aeronáutica Civil notificara la activación del dispositivo de emergencia.

La señal fue detectada a unas 65 millas náuticas del Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira, por lo que las autoridades comenzaron a rastrear la ubicación de la embarcación para establecer contacto con su tripulación.

¿Cómo localizaron el velero y coordinaron su atención?

Tras recibir varios reportes consecutivos de la señal de emergencia, los operadores de la Dimar utilizaron plataformas de monitoreo marítimo para identificar las embarcaciones que se encontraban en el área.

Mediante el sistema automático de identificación (AIS), lograron ubicar al velero AMADEUS, cuya posición coincidía con el punto desde donde se había emitido la alerta.

Posteriormente, a través de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, establecieron comunicación con el capitán y mantuvieron contacto permanente con los tres tripulantes durante su desplazamiento hacia la ciudad.

En el operativo también participó una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que acompañó a la embarcación durante su ingreso a la bahía y verificó sus condiciones de seguridad.

¿Qué ocurrió con los tres tripulantes?

Una vez realizada la inspección, las autoridades confirmaron que ninguno de los tres ocupantes presentaba una condición médica que requiriera atención de urgencia.

Sin embargo, identificaron problemas mecánicos en los motores centrales del velero, situación que habría afectado su navegación y motivado la activación de la radiobaliza.

La embarcación permanece fondeada de manera segura en la zona destinada a veleros de la bahía de Santa Marta.

Dimar recordó las medidas de seguridad para navegar

Tras atender la emergencia, la Autoridad Marítima Colombiana reiteró a los navegantes la importancia de mantener en funcionamiento los equipos de comunicación y las radiobalizas, dispositivos que permiten emitir señales de alerta y facilitar la ubicación de una embarcación en situaciones de peligro.

También recordó la necesidad de registrar el arribo ante las autoridades marítimas y comunicar oportunamente cualquier novedad que se presente durante la navegación.