Como parte del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, el Ministerio de Ambiente extendió una invitación a 13 zoológicos y bioparques del país para que exploren la posibilidad de acoger a alguno de los 260 ejemplares que, se cree, viven en el Magdalena Medio.

Para coordinar los detalles logísticos y financieros de su relocalización, convocaron a una mesa de trabajo el próximo viernes, 27 de noviembre, en la que esperan revisar las distintas alternativas para el manejo y control poblacional de la especie, introducida por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 80.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y fomenta el trabajo articulado entre los distintos sectores para resolver esta problemática, de grandes dimensiones, que amenaza a las especies y ecosistemas nativos.

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En 10 años el número de hipopótamos en Colombia podría llegar a los 1.200:

Proyecciones advierten que, de no adoptar medidas urgentes para el control poblacional de los hipopótamos en Colombia, en diez años podrían superar los 1.200 ejemplares.

De ahí que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, insista en pasar “de las recomendaciones a las acciones concretas para controlar su expansión”, misma que podría afectar a 200 especies de plantas acuáticas y siete especies nativas, algunas endémicas, como el manatí, la nutria, el chigüiro, los venados, la tortuga del Río Magdalena, el bocachico y el bagre rayado.

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Academia Colombiana de Ciencias Exactas hace un llamado a trazar metas anuales de control poblacional:

Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se hizo un llamado a hacer del plan para el manejo de los hipopótamos un programa a largo plazo, con un presupuesto definido, seguimiento científico y metas de control poblacional para cada año.

Según el jefe de la cartera de Ambiente, es responsabilidad del Gobierno implementar todas las alternativas viables, siempre y cuando tengan fundamento científico, y hacer seguimiento de sus resultados, para cumplir con su Agenda ABC, que consiste en:

“Conservar el agua, que puede verse gravemente afectada por esta especie invasora; preservar nuestra biodiversidad nativa, como los manatíes, las nutrias y los peces, algunas de estas especies críticamente amenazadas; y salvaguardar la vida y la tranquilidad de las comunidades que también están en riesgo”.