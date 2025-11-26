Impresionantes imágenes del volcán Puracé tras aumento de su actividad: ¿Hay peligro?

Se conocieron las primeras imágenes del volcán Puracé, el cual ha tenido incremento en su actividad. Hasta el momento, no representa un peligro inminente.

Hace pocas horas, el Servicio Geológico (SGC) emitió un boletín alertando que hubo anomalías en el volcán Puracé, el cual queda cerca a Popayán y hace parte de la cadena de los Coconucos.

¿Dónde queda el volcán Puracé?

El Parque Nacional Natural Puracé es una reserva de la biosfera desde 1979 y cuenta con una de las mayores reservas hidrográficas, debido a que está en el Macizo Colombiano. El nombre tiene una raíz etimológica quechua, dado que significa montaña de fuego.

Colparques apunta que en los alrededores del volcán hay más de 50 lagunas, páramos y bosques de niebla. Un punto importante es que aquí comienzan varios ríos, como lo son Magdalena y Caquetá.

Al ser una cadena volcánica, hay otras estructuras a pocos kilómetros. Concretamente, se encuentran Pan de Azúcar y Coconuco. A diferencia de Puracé, ambos se mantienen inactivos.

Con respecto a la biodiversidad, WWF indica que es el hogar de 200 tipos de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, rapaces y dantas. Lastimosamente, varias están en peligro.

Recomendación: no estar cerca mientras está en alerta amarilla

Las poblaciones que habitan son principalmente indígenas: los Coconuco, Guachicono, Poblazón, Quintana, Totoró, Polindara, Guambiano y Yanacona.

El SGC informó que se registraron señales sísmicas en el movimiento de fluidos. El volcán ha tenido emisiones de cenizas, las cuales han generado columnas de hasta 1.7 kilómetros de altura sobre Cristales. Por eso, se espera que con el paso de los días, sigan las emisiones.

Puracé está en alerta amarilla, lo que se traduce en pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, sismos, olores y liberación de azufre. La última vez que entró en erupción fue en marzo de 1977, un par de años antes de que la Unesco lo declarara como reserva.