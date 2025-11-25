CANAL RCN
Colombia

Emiten boletín extraordinario por cambios en importante volcán: autoridades en alerta

Los registros apuntan que la última vez que entró en erupión fue hace décadas.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: SGC.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
10:25 a. m.
El Servicio Geológico alertó en las últimas horas, el volcán Puracé tuvo un aumento en su actividad. Se han presentado incrementos en la salida de gases, generando columnas de hasta 1.6 kilómetros que han ido en dirección hacia el suroccidente.

Volcán Puracé en alerta amarilla

Por eso, el volcán sigue en alerta amarilla, lo cual implica que pueden registrarse emisiones de ceniza (también llamadas erupciones menores), explosiones pequeñas, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos, olores, liberación de azufre y generación de grietas.

“Recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales”, precisó la entidad.

¿Cuándo fue la última erupción?

Desde 1979, el Parque Nacional Natural Puracé ha sido una reserva de la biosfera por la Unesco. Su nombre proviene de ‘montaña de fuego’ en lengua quechua y la última vez que entró en erupción fue en marzo de 1977. Aquella vez fue una pequeña emisión de ceniza.

Aparte de Puracé, los volcanes de los alrededores son el Pan de Azúcar y Coconuco; ambos inactivos. Cabe mencionar que desde febrero de 2025, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta con un plan de preparación y respuesta.

Los registros en el volcán comenzaron en el siglo XIX. Entre 1817 y 1977 hubo 41 erupciones que oscilaron de los cuatro a ocho años. Durante ese tiempo, hubo tiempos de reposo que fueron desde los cinco hasta los 20 años.

