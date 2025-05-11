Disidencias secuestraron a Policía que viajaba para conocer a su hijo recién nacido en Popayán

La ilusión del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez de conocer a su hijo, en sus primeras horas de vida, fue rota por los integrantes del frente “Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

A finales de octubre, cuando se desplazaba de su lugar de trabajo, en el municipio de Cubará, Boyacá, hacia la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, fue secuestrado.

De acuerdo con la Policía Nacional, “en la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje de civil, además que su última comunicación con la familia se desarrolló desde el municipio de Hobo (Huila), y que tendría como destino final la ciudad de Popayán”.

¿Por qué secuestraron al patrullero Martínez?

De acuerdo con información revelada a la prensa por el Gaula Militar; lo más probable es que el patrullero llevara consigo algún elemento de la Policía con el que lograran identificarlo.

El secuestro, ocurrió en los límites de los departamentos de Cauca y Huila, en un retén ilegal instalado por integrantes de las disidencias en el que, lamentablemente, cayó el bus de servicio intermunicipal en el que se desplazaba Martínez.

Al menos 10 uniformados están en manos de las disidencias y el ELN:

Con el patrullero Martínez, son 10 los uniformados secuestrados por el Ejército de liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Frac. En total, son cuatro policías, cuatro militares y dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía

Un equipo multidisciplinario se encuentra investigando el caso, luego de que el frente “Dagoberto Ramos” dieran a conocer un video de supervivencia del Policía.

“La institución”, en medio de un comunicado, responsabilizó “al mencionado grupo criminal por la integridad y la vida del señor patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, e insta a su inmediata liberación”.