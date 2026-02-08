Emergencia en Cundinamarca: registran inundaciones, granizadas y caída de árboles por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas el sábado 7 de febrero provocaron emergencias en distintos municipios de Cundinamarca, según informó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD).

En Sopó, el sector de Hatogrande fue uno de los más afectados. Allí se reportaron inundaciones, caída de árboles y una granizada que acumuló entre 30 y 40 centímetros de hielo sobre la cubierta del club Hatogrande.

Registran caída de 83 árboles en campo de golf de Hatogrande

El peso del granizo, sumado a las cargas de viento y al deterioro de la estructura, ocasionó el colapso de la cubierta. Además, se registró la caída de 83 árboles en el campo de golf y el desplome de un muro de cerramiento, que cedió por la saturación del terreno.

En Cajicá, las autoridades reportaron inundaciones en el sector de La Capellanía, producto de la creciente súbita de la quebrada La Cruz.

Alerta por incremento del nivel del río Magdalena

También se registraron fuertes precipitaciones en San Francisco, Quipile y Sasaima, mientras que en Puerto Salgar continúa el incremento del nivel del río Magdalena, lo que mantiene en alerta a las comunidades ribereñas.

RELACIONADO Cartagena atiende emergencias en la Avenida Santander tras el impacto del nuevo frente frío

Las autoridades locales adelantan recorridos de verificación y recomiendan a la ciudadanía mantener medidas de precaución ante la persistencia de las lluvias en la región.