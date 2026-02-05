No les importó aterrar a los adultos mayores: ladrones robaron violentamente una tienda en Bogotá

El tema de la inseguridad en Bogotá es el pan de cada día. Son innumerables los casos de hurtos, ya sea adentro de establecimientos, a plena luz del día o en el transporte público. Los ladrones no tienen filtro.

RELACIONADO Alerta por reclutamiento de jóvenes en Bogotá durante el regreso a clases en universidades

Un nuevo robo ocurrió en la noche del pasado sábado 31 de enero en una tienda de Puente Largo (calle 108 con carrera 53), barrio de la localidad de Suba. Los clientes estaban compartiendo en el local, cuando dos hombres que venían en moto ingresaron.

Ladrones llegaron en moto y sacaron sus armas

Las sospechas comenzaron porque ambos se dejaron el casco puesto, algo que en varios casos termina en robo. Los hombres aparentaban ser clientes, pero todo cambió cuando sacaron sus pistolas y comenzaron a amenazar.

El video registró que entraron al sitio casi a las 8:00 p.m. Para ese momento, había alta clientela, incluyendo adultos mayores. Esto no les importó a los delincuentes y amenazaron a cada uno para que entregaran los objetos de valor.

Mientras uno de los ladrones robaba a los trabajadores, el otro se quedó con los clientes. Inclusive, una de las presentes se levantó e intentó calmar la situación. Las víctimas fueron obligadas a desocupar sus bolsillos y entregarles todo lo que pedían.

Víctimas contaron cómo fue el pánico

El robo no duró más de dos minutos y los ladrones huyeron en motocicleta. La FM habló con algunas de las víctimas, quienes narraron los momentos de pánico.

Le puede interesar: Delincuentes armados asaltaron establecimiento comercial en el sector de Puente Largo en Bogotá

“Fue todo muy rápido. Entraron gritando y apuntándole a la gente a la cabeza. No les importó que hubiera personas mayores; solo querían los teléfonos y lo que hubiera en la caja”, esto dijo una persona, quien mantuvo el anonimato.

Las cifras hablan por sí solas. En la última encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, se conocieron cuáles son las principales problemáticas que aquejan a las personas. El 17.4 % se refirió a los atracos en tiendas o negocios.