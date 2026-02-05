Columna central de puente que comunicaba el Magdalena con La Guajira se fracturó: no hay paso terrestre

El sector rural de Mendihuaca, en Santa Marta, enfrenta una crisis de movilidad tras el colapso del puente sobre la Troncal del Caribe, vía estratégica que conecta el departamento del Magdalena con La Guajira.

Crisis en la troncal del Caribe por colapso de puente

La estructura cedió en la madrugada del martes cuando la creciente del río movió la columna central que sostiene el puente de 50 metros, dejando a miles de personas y empresas sin comunicación terrestre.

La troncal del Caribe, por donde transitan diariamente más de 2.000 vehículos, permanece cerrada.

Por el momento, el sector turístico es el que más registra pérdidas significativas. Empresarios de la zona reportan que "el 90% de la cancelación de la reserva ha sido por el colapso del puente de Mendihuaca porque la gente no puede transitar".

Las condiciones actuales solo permiten el paso peatonal con riesgos considerables, especialmente para poblaciones vulnerables como personas enfermas, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. Incluso, los residentes advierten sobre el peligro inminente: "Que hay un riesgo porque se cae el agua, este puente, ese pedazo acá y ahí sí que queda todo tapado".

Las autoridades locales solicitaron la instalación urgente de un puente militar como solución a mediano plazo.

"Es competencia de la Unidad de Gestión del Riesgo que hoy sí o sí comienzan las instalaciones del puente militar, esto no puede durar muchos días”, aseguró Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena.

Autoridades piden ayuda para restablecer paso entre el Magdalena y La Guajira

Por su parte, Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira dijo que se hacía un “un llamado de urgencia, necesitamos de su ayuda, no podemos esperar más".

De momento, los vehículos particulares, buses de pasajeros y camiones de carga deben utilizar una ruta alterna por Valledupar, lo que incrementa el trayecto de dos horas y media entre Santa Marta y Riohacha a seis horas.