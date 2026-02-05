Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

Cuando el reloj marcó las 4:00 de la tarde, miles de boletos se pusieron en juego en el Super Astro Sol, la modalidad diurna que forma parte del portafolio de loterías autorizadas en Colombia.

Desde hace años, esta lotería ha despertado el interés de una gran cantidad de apostadores y los ha puesto a soñar con un importante ingreso extra y, por supuesto, este 5 de febrero de 2026 no hubo ninguna excepción.

Y es que el Super Astro Sol no es solo una oportunidad para obtener premios económicos, sino que también un instante para apartarse un poco de la jornada y despertar la intriga.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el sorteo del Super Astro Sol de este 5 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 5 de febrero de 2026 en último sorteo

El Super Astro Sol, como ya es habitual, respetó la hora de inicio y las balotas comenzaron a moverse a toda marcha a las 4:00 de la tarde.

Fue así como, después de unos segundos, se conoció que el número que les dio alegrías a los apostadores fue XXXX.

Asimismo, también quedó claro que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte y el azar fue XXXX.

En el Super Astro Sol se tienen que elegir cuatro números y uno o los doce signos zodiacales. Por lo tanto, se gana si:

Se aciertan los cuatro números y el signo zodiacal, obteniendo un premio de 42.000 veces lo apostado.

Se aciertan los tres primeros números y el signo zodiacal, obteniendo un premio de 1.000 veces lo apostado.

Se aciertan los dos primeros números y el signo zodiacal, obteniendo un premio de 100 veces lo apostado.

¿Cuándo se volverá a sortear el Super Astro Sol?

El siguiente sorteo del Super Astro Sol será el viernes 6 de febrero de 2026, también a las 4:00 de la tarde.

En consecuencia, apenas se revele el resultado oficial, usted podrá encontrarlo aquí en el portal web de Noticias RCN.