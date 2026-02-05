CANAL RCN
Colombia

Ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos deja al menos dos muertos

Los vidrios de la camioneta quedaron estallados por las balas, que lograron atravesar las puertas y pinchar sus llantas.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
03:20 p. m.
En el transcurso del jueves, 5 de febrero, se conoció que hombres armados coordinaron un ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el departamento de Arauca.

La alerta fue compartida por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. "Atentado contra el senador Jairo Castellanos en Tame, Arauca. Hablan del esquema de seguridad asesinado y nadie sabe del paradero del senador. Oramos por todos y por la vida del senador", advirtió en su cuenta de X, antes Twitter.

Noticias RCN conoció que el senador no se encontraba en la camioneta, atacada en la vía que de Fortul conduce a Tame, y forma parte de su esquema de avanzada.

Información preliminar sugiere que dos de sus escoltas habrían muerto por cuenta de los disparos, que estallaron los vidrios de la camioneta, atravesaron las puertas y pincharon sus llantas, tal y como se aprecia en las imágenes con la denuncia.

El senador Castellanos se encuentra a salvo, pero otro de los vehículos de su escolta está desaparecido:

Minutos después de conocerse el ataque, el ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió un video indicando que habló con el senador Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), y se encuentra fuera de peligro:

"Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él estaba bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta”.

Otra camioneta de su esquema de seguridad, según Benedetti, permanece desaparecida, pero las autoridades trabajan en esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia política.

“Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal. El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él. Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles (para determinar) de qué se trata todo esto", insistió el ministro, mientras se desarrolla un consejo de seguridad en Fortul.

