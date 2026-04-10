Viral: Bomberos rescatan a joven con el dedo atrapado en banca del MIO en Cali

Un incidente poco común se registró en el sistema de transporte público MIO de Cali, donde una joven quedó con uno de sus dedos atrapado en una banca metálica dentro de un paradero en el barrio Potrero Grande.

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El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos para evitar lesiones mayores. Al parecer, la mujer introdujo su dedo en uno de los orificios de la estructura metálica utilizada por los pasajeros para esperar el transporte. Sin embargo, no logró retirarlo por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de liberarla manualmente, varios ciudadanos intentaron ayudar sin éxito, por lo que fue necesario contactar a los organismos de emergencia.

Así fue el rescate en el paradero del MIO en Cali

Según el informe entregado por los bomberos, la única alternativa segura fue intervenir directamente la estructura metálica de la banca. Para ello, los rescatistas utilizaron herramientas especializadas con el fin de realizar cortes controlados y separar la sección donde el dedo estaba atrapado.

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Durante el procedimiento, se implementaron medidas de protección para evitar riesgos adicionales. En particular, los uniformados cubrieron completamente el rostro de la joven con un casco para protegerla de las chispas generadas por el corte del metal.

Tras varios minutos de intervención técnica, el equipo logró liberar el dedo sin que se reportaran heridas graves, cerrando así la insólita emergencia.