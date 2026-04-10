Invima da recomendaciones para el uso seguro de dispositivos de ortodoncia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que extreme las medidas de precaución al momento de someterse a tratamientos de ortodoncia, especialmente ante el crecimiento de la comercialización de dispositivos como alineadores y brackets a través de redes sociales y canales no autorizados.

De acuerdo con la entidad, estos productos no son simples artículos estéticos, sino dispositivos médicos que deben cumplir estrictos requisitos de calidad, seguridad y desempeño.

Su uso indebido o sin supervisión profesional puede derivar en complicaciones que van desde lesiones en los tejidos blandos hasta infecciones, reacciones alérgicas o alteraciones en la mordida.

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Riesgos de acudir a canales informales

El Invima advirtió que adquirir dispositivos de ortodoncia por fuera de los canales autorizados representa un riesgo significativo para la salud. Muchos de estos productos carecen de registro sanitario o tienen procedencia desconocida, lo que impide garantizar su seguridad.

Según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, los elementos utilizados en ortodoncia, como brackets, arcos y ligaduras, son considerados dispositivos médicos, ya que están diseñados para modificar o corregir condiciones anatómicas de la boca. Por ello, su fabricación, importación y uso deben estar regulados.

Asimismo, la Resolución 214 de 2022 establece condiciones específicas para los dispositivos médicos sobre medida bucal, incluyendo la necesidad de trazabilidad, evaluación clínica y supervisión por parte de un odontólogo habilitado.

Recomendaciones clave para evitar afectaciones

Frente a este panorama, el Invima entregó una serie de recomendaciones para proteger la salud de los pacientes. Entre las principales, destaca la importancia de acudir únicamente a profesionales en odontología debidamente habilitados por las autoridades de salud.

También se insiste en exigir que los dispositivos utilizados cuenten con registro sanitario vigente o autorización oficial, lo cual puede verificarse en los canales institucionales del Invima. La entidad recomienda desconfiar de tratamientos “exprés” o de bajo costo que prometen resultados rápidos sin diagnóstico previo.

Otro punto clave es evitar la compra de alineadores, brackets u otros productos odontológicos a través de redes sociales o plataformas informales, especialmente cuando se ofrecen a precios muy por debajo del mercado ya que esto puede ser indicio de irregularidades.

El Invima reiteró que la ortodoncia es un procedimiento clínico que impacta directamente la salud integral del paciente por lo que requiere diagnóstico, planificación y seguimiento profesional.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier producto sospechoso o práctica irregular a través de sus canales oficiales, como parte de la vigilancia sanitaria y la protección de la salud pública.