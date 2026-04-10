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Leicy Santos pone el empate parcial de Colombia ante Venezuela en la Liga de Naciones Femenina

Leicy santos anotó de penalti para la Selección Colombia en un partido que habían comenzado ante perdiendo.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:34 p. m.
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La Selección Colombia Femenina reaccionó a tiempo en un duelo clave ante Selección Venezuela Femenina por la Liga de Naciones de la Conmebol.

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En un partido intenso y con emociones desde los primeros minutos, la ‘tricolor’ logró igualar el marcador gracias a una de sus figuras.

Cuando parecía que el panorama se complicaba, apareció Leicy Santos para poner el empate parcial y devolverle la esperanza al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, en un compromiso fundamental en la lucha por clasificar al Mundial de 2027.

Leicy Santos empata el partido desde el punto penal

El encuentro tuvo un arranque complicado para Colombia. Venezuela golpeó primero con un gol tempranero de Verónica Herrera, quien aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Deyna Castellanos para marcar de cabeza dentro del área.

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Sin embargo, la reacción colombiana no tardó en llegar. Al minuto 20, la árbitra sancionó penal tras una falta de Michelle Romero sobre Manuela Pavi. La decisión fue clara y además vino acompañada de tarjeta amarilla para la defensora venezolana.

Dos minutos después, al 22’, Leicy Santos tomó el balón y ejecutó con precisión. Su remate fue al palo derecho, donde la portera Nay Cáceres alcanzó a lanzarse, pero no logró detener el disparo.

Un partido clave en la lucha por el Mundial

Este compromiso es determinante para ambas selecciones. Colombia necesita sumar de a tres para escalar posiciones, mientras que Venezuela busca mantenerse en lo más alto de la tabla.

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El empate parcial deja abierto un partido vibrante, donde cada jugada puede ser definitiva. Con figuras como Leicy Santos liderando, Colombia sigue en la pelea por un resultado que le permita mantenerse con vida en la competencia.

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