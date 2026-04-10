El país latinoamericano que reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: enviará delegación

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció el reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, en una decisión que redefine su posición diplomática frente a los recientes acontecimientos políticos en el país sudamericano.

La medida fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, quien señaló que la determinación se produce tras un proceso interno de evaluación sobre la situación institucional venezolana. Según explicó, el reconocimiento responde a los cambios registrados en la estructura de poder en Venezuela durante los primeros meses del año.

Reconocimiento oficial y restablecimiento de relaciones

El anuncio implica la reactivación de los canales diplomáticos entre ambos países, así como la preparación de una delegación de alto nivel que viajará a Caracas en los próximos días. Este paso marca el restablecimiento formal de las relaciones políticas entre Trinidad y Tobago y Venezuela, luego de un periodo de distanciamiento.

Sobers indicó que actualmente se mantienen comunicaciones frecuentes con autoridades venezolanas, lo que evidencia una normalización progresiva del vínculo bilateral.

Además, fuentes oficiales confirmaron que el ministro de Energía, Roodal Moonilal, integraría la delegación que se desplazará a territorio venezolano, aunque aún no se ha definido la lista completa de participantes.

Contexto político y tensiones vigentes

El reconocimiento se da en medio de un escenario político en Venezuela marcado por ajustes en su liderazgo institucional, lo que ha llevado a distintos actores internacionales a redefinir sus posturas frente al Gobierno de Caracas.

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En paralelo, persisten elementos de tensión en la relación bilateral. Uno de los principales puntos es la situación de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, quien mantiene la condición de persona non grata por parte del Congreso venezolano, lo que podría incidir en su eventual participación en la delegación oficial.

Pese a estas diferencias, las autoridades trinitenses han señalado que el reconocimiento de Rodríguez representa un paso concreto hacia la estabilización de las relaciones diplomáticas y la consolidación de un canal de diálogo directo con el Ejecutivo venezolano.