Rescatan gato en Transmilenio que sería usado para mendicidad: así puede denunciar casos

Las autoridades en Bogotá confirmaron el rescate de un gato adulto que presuntamente era utilizado con fines de mendicidad dentro del sistema Transmilenio. El operativo fue adelantado por el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en coordinación con la Policía Metropolitana, tras más de dos semanas de seguimiento al caso.

De acuerdo con la información oficial, el animal era transportado durante varias horas dentro de un morral por su tenedor, lo que encendió las alertas de las autoridades por posibles condiciones de maltrato y explotación. Tras su rescate, el felino quedó bajo custodia del IDPYBA, donde recibe atención especializada para garantizar su recuperación y bienestar integral.

Operativos contra la explotación animal en Transmilenio

El caso hace parte de una estrategia más amplia impulsada por el Distrito para combatir prácticas como la mendicidad con animales en el transporte público. Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, este tipo de conductas están prohibidas en la ciudad y representan una forma de vulneración a los derechos de los animales.

El funcionario indicó que el equipo BAR fue creado por instrucción de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el objetivo de intervenir directamente en escenarios como Transmilenio, donde se han identificado casos recurrentes de maltrato, abandono y explotación animal. Además de los operativos, se adelantan acciones pedagógicas dirigidas a usuarios para promover la tenencia responsable.

Canales de denuncia por maltrato animal en Bogotá

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no apoyar este tipo de prácticas y reportar cualquier caso sospechoso. La denuncia oportuna es clave para activar rutas de atención y protección animal en la ciudad.

Entre los canales habilitados se encuentran la Línea de Emergencias 123, el correo institucional del IDPYBA y el sistema Bogotá Te Escucha, donde los ciudadanos pueden adjuntar evidencias como fotos o videos. También se dispone de atención presencial en la sede oficial del Instituto.