Viral: familia llevó su propia comida a Barú y recibieron reclamos de los vendedores

Se generó una polémica en las playas de Barú, en Cartagena, luego de que se viralizara un video en el que una familia ingresa a la playa con una nevera de icopor de gran tamaño, cargada por varias personas y llena de comida y bebidas.

El hecho generó indignación entre comerciantes y habitantes de la zona que dependen directamente de las ventas a turistas, quienes publicaron su denuncia en redes sociales y abrieron el debate sobre las dinámicas de negocio en estos sectores turísticos del país.

Las quejas de los vendedores de Barú

En el video, grabado por un vendedor local, se escucha cómo este cuestiona el tamaño de la nevera, señalando que en él cabrían decenas de cervezas y gaseosas.

¿Esa vaina qué es? ¿Un cajón? No joda, que cule de caja. Ahí caben como 50 cajas de cervezas, gaseosas, de toda vaina. Es una nevera”.

Ante el comentario, una de las turistas responde de manera irónica que la nevera se vende por $1.200.000, haciendo referencia a casos previos de cobros excesivos denunciados en las playas de Cartagena.

Antecedentes de cobros excesivos y regulación en playas de Cartagena

La polémica actual se suma a otros episodios que se han hecho virales en años recientes donde diferentes turistas y personalidades han denunciado en redes sociales que han sido víctimas de cobros injustos por parte de comerciantes del sector, con comidas o servicios.

Además, estos hechos se suman a una nueva controversia en donde los turistas ahora deben pagar un seguro obligatorio para ingresar al Parque Nacional Natural Corales del Rosario, lo cual algunas personal consideraron que se trataba de algún tipo de estafa.

Hasta el momento, la Alcaldía de Cartagena no se ha pronunciado sobre el video reciente ni sobre las regulaciones específicas aplicables a la playa visitada por la familia.