Turistas colombianos y extranjeros tendrán que pagar seguro obligatorio en concurridas islas

En los últimos días, hubo polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video en donde ciudadanos denuncian que funcionarios de la aseguradora Magenta se encontraban cobrando un seguro obligatorio para permitir el ingreso a las Islas del Rosario en Cartagena.

Tras esta situación, desde Parques Nacionales de Colombia confirmaron que el cobro es legítimo y se convertirá en obligación para todos los turistas nacionales y extranjeros que visitan este concurrido sector insular de Cartagena.

¿Qué dicen las autoridades sobre los cobros de un seguro obligatorio?

Carlos Vidal, director territorial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, confirmó que esta medida ya se venía implementando en parques como el Tayrona, El Cocuy o Los Nevados, donde se prestan servicios de asistencia médica a través de estos seguros.

Ahora, la medida se implementó en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, confirmando que ya se están desplegando funcionarios en territorio para efectuar el cobro. "Estamos en una fase de aprestamiento en coordinación con las aseguradoras Positiva y Magenta".

¿De cuánto es el seguro obligatorio y dónde deberá efectuarse?

De acuerdo a lo expresado por las autoridades, el seguro tendrá un valor de $8.800 pesos por persona. "Respecto al costo del seguro, se paga a las aseguradoras avaladas que prestan el servicio, no a la entidad", indican desde Parques Colombia.

"De conformidad con la Resolución 273 de 2024, el seguro de accidentes y asistencia al visitante es de carácter obligatorio para el ingreso al área protegida. Esta obligatoriedad busca asegurar que todos los visitantes cuenten con la misma protección y que el sistema de atención funcione de manera efectiva".

Los cobros se están efectuando en el muelle de La Bodeguita, el cual es único punto autorizado en Cartagena para el zarpe de embarcaciones. También en algunos puntos específicos de Barú: Playa Blanca, Cholón y Agua Azul.