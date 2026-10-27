¿Tendencia inesperada? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este 27 de octubre de 2026 en 3.145,000 pesos.

Sin embargo, sobre las 9:00 de la mañana comenzó a subir de manera paulatina y, finalmente, cerró teniendo un breve incremento.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 27 de octubre de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 27 de octubre de 2026, el Banco de la República de Colombia notificó que el dólar cerró exactamente en 3.147,400 pesos.

Es decir que, respecto al precio de apertura, el dólar tuvo un crecimiento de 2.4 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se posicionó en 3.147,918 pesos, con un movimiento de 1.466,519 millones de dólares a lo largo de la jornada.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.157,94 pesos, bajando 0.49 pesos en comparación con la del 26 de octubre de 2026.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 27 de octubre de 2026?

Desde las primeras horas de este 27 de octubre de 2026, se han registrado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.170 pesos para que las casas de cambio compren los dólares, en promedio.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren los dólares, en promedio.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares, en promedio.

Medellín: 3.060 pesos para que las casas de cambio compren los dólares, en promedio.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos movimientos del precio del dólar?

"El principal driver del mercado en el corto plazo es el FOMC del miércoles. Con un 89.7 % de probabilidad de pausa, la decisión en sí está prácticamente descontada. Lo que el mercado buscará con atención es el tono del comunicado y las palabras de Warsh en la rueda de prensa: cualquier señal sobre diciembre moverá al dólar, a los bonos y a las monedas emergentes con más fuerza que la decisión misma", planteó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Para el peso colombiano, la decisión del Banco de la República del viernes y los datos de desempleo de septiembre serán los eventos locales más relevantes", agregó.