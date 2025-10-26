CANAL RCN
Colombia

Registraduría aclara si habrá día compensatorio si vota en la consulta del Pacto Histórico, este 26 de octubre

Muchos ciudadanos asocian la participación en las urnas con el beneficio de medio día de descanso laboral. Conozca lo que dice la entidad.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
07:56 a. m.
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las Consultas de Partido del Pacto Histórico, las cuales serán definitivas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Para esta jornada, se espera que cerca de 39 millones de colombianos residentes en el país están habilitados para participar en este proceso que busca consolidar el liderazgo y la estrategia del bloque progresista.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha avanzado en la organización de la jornada, incluyendo la selección de los jurados de votación en las más de 13 mil mesas que se habilitarán a nivel nacional.

Ahora, una de las grandes preguntas entre los colombianos es si esta jornada dará el beneficio de medio día de descanso laboral. Ante ello, la Registraduría fue clara e informó.

Registraduría aclaró si dan día compensatorio por votar este domingo

De acuerdo con la entidad, la consulta de este domingo es un mecanismo interno de un partido político, es decir, que aunque se brinde la logística y demás, no se trata de una elección nacional, tal como la presidencial u otra índole.

Bajo este contexto, al no existir dicho certificado, el beneficio del descanso laboral no se hace efectivo.

Los únicos ciudadanos colombianos que obtendrán su día compensatorio aquellos que cumplan con ser jurados de votación en esta jornada de domingo.

