Letrero original del aeropuerto El Dorado regresa a la terminal aérea tras varios años de ausencia

Durante al menos 50 años, el letrero iluminó a viajeros, pilotos y el personal de vuelo que pasó por Bogotá.

Foto: Secretaría de Turismo
agosto 27 de 2025
11:24 a. m.
Bajo la consigna “Viajar también es hacer historia”, la Aeronáutica Civil y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain) le hicieron un regalo al aeropuerto El Dorado por su aniversario número 65.

El letrero que, les dio la bienvenida a viajeros, pilotos y personal aéreo, durante cinco décadas, fue restaurado e instalado a las afueras de la Terminal 2 del Puente Aéreo.

De acuerdo con el brigadier general José Henry Pinto, director de la Aeronáutica Civil, el letrero “se convierte en un monumento a la historia de Bogotá y de Colombia, porque para nadie es un secreto que el aeropuerto El Dorado es el más importante de la entrada a todo lo que es Suramérica y parte de Centroamérica”.

Los últimos años el letrero original del aeropuerto El Dorado estuvo guardado en una bodega:

El letrero, con luz y estructura de metal, fue instalado bajo la torre control del aeropuerto El Dorado en octubre de 1959 y se mantuvo el mismo lugar hasta el mediados del 2012, cuando el aeropuerto cambió su fachada por las obras de modernización.

Entendiendo su valor simbólico, la Aerocivil y Opain le pidieron a El Dorado que entregara el letrero y, finalmente, este martes 26 de agosto fue revelado al público, como un nuevo monumento de la terminal.

“Este letrero no es solo hierro y memoria. Durante más de cinco décadas fue la puerta de entrada de millones de viajeros que llegaron con sueños y expectativas; fue testigo de abrazos, despedidas, aventuras y regresos. Es memoria viva”, indició Cesar Peláez Vidal, vocero del del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT).

Letrero de El Dorado seguirá brillando mientras el aeropuerto avanza:

Junto al letrero original del aeropuerto El Dorado fue instalada una placa conmemorativa que celebra el desarrollo de la ciudad y su terminal aérea: la más visitada de América Latina, con 45,8 millones de pasajeros.

El Dorado sigue renovándose para facilitar el tránsito aéreo en la región, pero, de acuerdo con el IDT, “más que una terminal aérea, es parte de nuestra identidad, un motor de desarrollo y un puente que nos conecta con el mundo”. Además, “enlaza a Bogotá con 102 destinos nacionales e internacionales y se proyecta como un hub estratégico de turismo, negocios y cultura”.

