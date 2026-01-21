Luto en la música: reconocido cantante de música regional murió inesperadamente

La música regional mexicana se encuentra de luto debido a que un reconocido cantante falleció.

Martín Olivares, que tenía 62 años y era el vocalista de 'Los Vencedores', partió de este plano terrenal el pasado 8 de enero de 2026, pero la noticia fue confirmada por el pódcast 'La Nota del Entretenimiento' durante el 18 de enero.

Este cantante, que interpretó éxitos como 'Mis historias' y 'Loco, loco corazón', participaba recurrentemente en ese pódcast y opinaba de los temas que eran tendencia y estaban relacionados con los artistas mexicanos.

En consecuencia, los integrantes de ese programa indicaron que en su corazón hay un profundo vacío y que nunca olvidarán el legado y las enseñanzas de Martín Olivares.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Martín Olivares, el reconocido cantante de México?

Hasta el momento, ni los familiares ni la agrupación 'Los Vencedores' han revelado el motivo médico por el que Martín Olivares falleció.

Sin embargo, la noticia dejó en 'shock' a todos los fanáticos debido a que no se había informado que el cantante estuviera padeciendo algún problema de salud y, de hecho, él no se había ausentado del pódcast.

"Dios mío, ¿qué pasó si él estaba en el programa?", "que descanse en paz", "mis más sentidas condolencias", "qué pena tan grande", "se ganó el cariño de todos", "lo voy a extrañar muchísimo", "qué tristeza", "un abrazo a sus seres queridos", "Dios reconforte los corazones de sus seres queridos", "me quedé en pausa con esta noticia", "no lo puedo creer", "siempre lo admiré" y "buen viaje, mi estimado amigo", han sido algunos de los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

¿Cuándo y dónde fueron las exequias de Martín Olivares, el reconocido cantante de México?

Tras la confirmación del deceso de Martín Olivares, sus familiares informaron que la velación se realizó el sábado 11 de enero, en la Sangrada Familia Funeral Home de Chicago.

Además, también se reveló que el funeral se llevó a cabo el 12 de enero, en el St. Bede the Venerable Parish, también en Chicago, Estados Unidos.