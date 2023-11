Wilson, el perro de las Fuerzas Militares que se convirtió en héroe, tendrá una estatua

Wilson se convirtió en un símbolo de heroísmo y valentía para todo el país. El pastor belga que fue introducido en la espesa selva de Guaviare junto a las Fuerzas Militares durante la búsqueda de los cuatro menores que se accidentaron en una avioneta, se convirtió en pieza clave para hallar a los niños.

Sin embargo, aunque los hermanos Mucutuy sobrevivieron luego de un mes perdidos, Wilson no corrió con la misma suerte. En los últimos días de la operación, el can se extravió y a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Militares por recuperar a su comando, no fue posible encontrarlo.

Ahora, el perro Wilson tendrá una estatua en homenaje a su trabajo y a la heroica labor que desempeñó durante semanas en la selva de Guaviare. El general Pedro Sánchez, comandante de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, y líder de la Operación Esperanza, confirmó a Blu Radio que el canino será honrado con un busto que también irá acompañado con representaciones de los demás uniformados que entregaron su vida para que otros vivieran.

"Morir por la patria, es vivir para la historia", señaló en general.

¿Dónde estará la estatua del perro Wilson?

De acuerdo con la información, la estatua será inaugurada el próximo 23 de noviembre en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, el lugar al que perteneció este héroe de cuatro patas que se quedó en el corazón de los colombianos.

Además, según dijo el general, en el museo militar de Tocancipá también se instalaría un monumento en homenaje a la Operación Esperanza, en donde claramente Wilson tendrá un lugar especial. Esta tarea especial de las Fuerzas Militares y las autoridades indígenas fue la que hizo posible hallar con vida a los cuatro hermanos que iban a bordo de la avioneta accidentada el pasado 1 de mayo.

Wilson fue parte importante de esta misión para rescatar a Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años; y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, la bebé de un año.

Antes de perderse, el perro guio a la tropa hasta puntos clave de la selva para descifrar el camino que habían tomado los cuatro pequeños. Sin embargo, la correa que lo unía a su comando se rompió y luego fue imposible encontrarlo.

