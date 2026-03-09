Wingo retomará vuelos entre Colombia y Caracas desde septiembre: estas son las rutas y tarifas

La conexión aérea entre Colombia y Venezuela tendrá nuevas opciones a partir del próximo 7 de septiembre. La aerolínea Wingo anunció que reanudará sus vuelos hacia Caracas, luego de la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por parte de las autoridades venezolanas.

Wingo reactivará sus vuelos a Caracas

Con esta decisión, la compañía volverá a operar las rutas Bogotá-Caracas y Medellín-Caracas, mientras mantendrá el servicio que actualmente ofrece entre Bogotá y Valencia.

Tres rutas directas entre Colombia y Venezuela

La ruta Bogotá-Caracas contará con un vuelo diario, es decir, siete frecuencias cada semana.

Los vuelos desde Bogotá están programados para salir durante las primeras horas de la mañana, mientras que los trayectos de regreso desde Caracas se realizarán también en horas de la mañana.

Por su parte, la conexión Medellín-Caracas tendrá tres vuelos semanales, programados para los martes, jueves y domingos.

A estas dos rutas se suma Bogotá-Valencia, que comenzó a operar el pasado 3 de julio y continuará con tres frecuencias por semana.

Esta conexión permitió mantener una alternativa de transporte aéreo entre ambos países mientras los vuelos hacia Maiquetía permanecían suspendidos.

En total, Wingo tendrá 13 frecuencias semanales entre Colombia y Venezuela y proyecta disponer de cerca de 80.000 sillas en ambos sentidos entre el 7 de septiembre y el cierre de 2026.

¿Cuánto cuestan los vuelos?

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, los pasajeros podrán encontrar tiquetes desde:

Bogotá-Caracas: desde 118 dólares por trayecto.

Medellín-Caracas: desde 156 dólares por trayecto.

Bogotá-Valencia: desde 117 dólares por trayecto.

Las tarifas están sujetas a disponibilidad y a las condiciones de cada tarifa. Los tiquetes pueden adquirirse a través de la página web y la aplicación de Wingo.

La aerolínea hizo una recomendación especial a quienes tengan vuelos de salida desde Caracas. Debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía está operando temporalmente bajo condiciones especiales, podrían registrarse mayores tiempos en los diferentes procesos aeroportuarios.

Por esta razón, Wingo aconseja a los viajeros presentarse cuatro horas antes de la hora programada para su vuelo.

La compañía aseguró que busca recuperar de manera gradual su operación hacia Caracas y mantener alternativas de conectividad aérea entre Colombia y Venezuela.