¿Cuándo volverá a operar el aeropuerto de Caracas? Así avanza su recuperación tras los terremotos

El principal aeropuerto de Venezuela se prepara para volver a recibir pasajeros después de permanecer parcialmente cerrado como consecuencia de los graves daños provocados por los terremotos que sacudieron el país en junio.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado de La Guaira y principal puerta aérea de Caracas, resultó afectado por los movimientos telúricos, incluido un daño en su pista principal.

Ante la imposibilidad de utilizar con normalidad la infraestructura, las autoridades instalaron terminales provisionales en grandes carpas para intentar recuperar progresivamente las operaciones.

Este miércoles se realizó un simulacro para comprobar si estas instalaciones están listas para recibir viajeros.

¿Qué ocurrió durante el simulacro?

Las autoridades venezolanas pusieron a prueba el funcionamiento de las áreas provisionales construidas en las inmediaciones del aeropuerto.

El objetivo era comprobar cómo funcionarían los procesos de salida y llegada de pasajeros en un escenario en el que la infraestructura principal todavía no puede operar a plena capacidad.

En total fueron habilitadas dos terminales provisionales para las salidas y otras dos para las llegadas, ubicadas en enormes estructuras instaladas en el exterior del aeropuerto afectado.

De acuerdo con el plan previsto, estas instalaciones permitirían que el aeropuerto opere inicialmente alrededor del 40 % de su capacidad.

¿Por qué el aeropuerto quedó prácticamente paralizado?

El aeropuerto sufrió importantes daños durante los terremotos registrados en junio.

Los movimientos telúricos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron especialmente al estado de La Guaira y provocaron graves daños en diferentes infraestructuras.

La pista principal del aeropuerto también resultó afectada, obligando a limitar las operaciones aéreas durante varias semanas.

Durante ese periodo, el aeropuerto permaneció habilitado principalmente para vuelos humanitarios, mientras avanzaban las labores de recuperación.

Estados Unidos también proporcionó temporalmente apoyo técnico y logístico para mantener algunas operaciones aéreas después de la emergencia.

¿Cuándo volverán los vuelos de pasajeros?

Por ahora, no existe una fecha oficial definida para la reanudación de los vuelos comerciales con pasajeros.

Las autoridades venezolanas anunciaron desde comienzos de julio su intención de recuperar las operaciones del aeropuerto lo antes posible, pero el proceso depende de las condiciones de seguridad de la infraestructura y de la puesta en funcionamiento de las terminales provisionales.

Los vuelos de carga, por su parte, volvieron a operar el pasado 5 de agosto.

Sin embargo, fuentes del sector aeronáutico consultadas por AFP aseguran que todavía no han recibido información oficial del Gobierno sobre cuándo se producirá la reapertura para pasajeros.