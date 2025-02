Xavier Vendrell se pronunció sobre el escándalo de 'Papá Pitufo': dijo que recibió el dinero, pero lo devolvió

Uno de los principales temas en Colombia es la aparición de Diego Marín alias Papá Pitufo, quien es conocido como el zar del contrabando en el país y que al parecer habría intentado filtrar dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Este caso vincula a varias personas y una de ellas es Xavier Vendrell, un ciudadano catalán quien se desempeñó como asesor del actual presidente de Colombia y que es señalado por ser quien habría gestionado la llegada de 500 millones de pesos a la campaña. Se pronunció oficialmente.

"Nunca fue mi responsabilidad en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro la gestión de los recursos económicos", dijo inicialmente Vendrell en un comunicado oficial.

Sobre la relación con Diego Marín, aseguró que fue presentado con él por medio de Néstor Daniel García, cofundador del partido Alianza Verde y que lo confirmó en diálogos con medio de comunicación.

Posteriormente, aseguró que sí recibió el dinero producto de una "donación", pero que tuvo que devolverlo.

El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato