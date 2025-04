¿Y el collar? Patrullero antinarcóticos de El Dorado, pillado revolcando maletas

¿Cuántas veces se ha preguntado qué pasa con su equipaje cuando es seleccionado para una revisión en el Aeropuerto El Dorado? Pues resulta que a veces, lo que pasa no es precisamente parte del protocolo.

El patrullero José Bohórquez Sarmiento, miembro de la Policía Antinarcóticos, está contra las cuerdas y no precisamente por una pelea de boxeo, sino por una investigación que lo dejó al descubierto como el presunto protagonista de una serie de hurtos dignos de una película de bajo presupuesto.

De la inspección a la colección

Una contundente investigación de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar reveló que el uniformado, lejos de estar buscando sustancias ilícitas, estaba cazando tesoros en las maletas de los viajeros. Y no hablamos de contrabando ni de mercancía prohibida… hablamos de joyas, relojes y hasta artículos personales que terminaban en un misterioso hueco en la bandeja de revisión, al mejor estilo de una mesa de billar.

Cámaras de seguridad lo muestran en acción: abre con entusiasmo una maleta rosada, la revuelca como buscando un tesoro pirata y, sin inmutarse ante la ropa interior provocativa que encuentra, va directo por la caja de joyas. Como todo un mago del camuflaje, arrastra la caja hasta una ranura en la mesa de inspección que parece diseñada especialmente para “desaparecer” lo ajeno.

De la vitrina a la celda

Y no, no era un caso aislado. El patrullero tenía gustos variados: también fue grabado presumiendo un reloj con pulso metálico de alta gama, que según las autoridades no venía de su salario sino de una de las maletas inspeccionadas.

Pero como todo acto tiene consecuencias, el tour de lujo del patrullero terminó abruptamente. La justicia penal militar lo judicializó y determinó enviarlo a la cárcel de Facatativá mientras avanza el proceso en su contra. Sin joyas, y sin reloj, pero ahora entre barrotes.

Así que ya sabe: la próxima vez que vea su maleta rumbo a revisión, no solo piense en la seguridad del vuelo… también rece porque no la inspeccione un fanático de los accesorios ajenos.