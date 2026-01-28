CANAL RCN
Colombia Video

Ya hay una hipótesis sobre el accidente que deja a siete víctimas mortales en la vía Panamericana

Entre las personas que fallecieron por cuenta del siniestro hay un menor de nueve años, que vivía en un hogar sustituto del Bienestar Familiar.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
08:50 a. m.
El accidente entre una van con pasajeros y un tractocamión en el tramo conocido como Pescador, de la vía Panamericana, la tarde del martes, 27 de enero, es materia de investigación.

La hipótesis preliminar, según dijo el mayor Javier Soto, jefe de la Policía de Tránsito del departamento del Cauca, a Noticias RCN, es que, "inicialmente, lo que podemos evidenciar en este caso es una invasión de carril a exceso de velocidad, posteriormente ya con estudios técnicos que realizaremos, se entregará a la autoridad competente este peritaje".

Hay un menor entre las víctimas fatales:

La van, que chocó de frente con el tractocamión que cubría la ruta Buga – Pasto, quedó, prácticamente, destruida por el golpe y la explosión que se registró después. Entre las víctimas se pudo constatar, según Jhonny Hoyos, subsecretario de Salud del Cauca que:

"Hay un niño de 9 años que estaba en un hogar sustituto a cargo del Bienestar Familiar, hay dos heridos, uno de ellos de gravedad que está en ese momento en la clínica San Rafael y la otra está siendo trasladada al hospital Susana López de Valencia con un trauma de tórax".

Tránsito en la vía Panamericana estuvo suspendido durante gran parte del día:

El corredor internacional, que atraviesa 14 países y conecta el sur con el norte del continente, estuvo cerrado durante siete horas tras el accidente, para realizar la inspección de los cuerpos.

El tráfico hacia el sur del país ya fue reanudado y las autoridades tratan de determinar si su hipótesis coincide con las circunstancias de modo del accidente.

Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del 2025, Colombia registró un total de 7.040 fallecidos en siniestros viales. 333 más que el año anterior, siendo los motociclistas (8,3%) y peatones (3,7%) los que registraron un mayor aumento en el total de víctimas.

