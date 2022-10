Este es alias Ricardito, presunto torturador del Tren de Aragua

Ya son 25 los capturados por presuntamente hacer parte de la organización criminal Tren de Aragua, de los cuales seis fueron enviados a prisión. Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a las audiencias, en donde se pudo evidenciar que entre los imputados se encontraba alias Ricardito, el hombre acusado de torturar cruelmente a sus víctimas.

Durante la audiencia de legalización de capturas, Ricardo Sneider Santana Torres, conocido en el bajo mundo de la delincuencia como ‘'Ricardito’' se le vio atento, con chaqueta naranja y pelo teñido. De acuerdo con los investigadores, era la persona encargada de liderar la comercialización de droga en sectores de Bosa, San Bernardino, Potreritos y el sector conocido como ‘El Hueco’ en la localidad de Bosa.

La anterior era solo una de sus tantas funciones al servicio del temido Tren de Aragua, uno de los crímenes menos graves, pues además la Fiscalía lo señala de torturar a tres personas, una de ellas asesinada luego de recibir múltiples vejámenes.

Entre su dossier criminal se sabe que también instrumentalizaba niños para transportar armas de fuego, entre ellos sus dos sobrinas. ‘Ricardito’ usaba como fachada un bicitaxi para pasar desapercibido, los investigadores incluso registraron, el momento en que un policía de la zona lo arrestó, aunque, de acuerdo con el expediente, habrían pagado por su liberación en cuestión de horas.

Sumado a esto, como miembro de esta banda criminal, tenía azotados a los comerciantes de la zona y la lucha de la organización delincuencial a la que pertenecía contras estructuras al servicio del microtráfico era a sangre y fuego.

En uno de los audios se le escucha diciendo:

Fase tres no lo abren, fase tres, las mujeres que trabajen en fase tres las voy a matar, meseros que trabajen en fase tres se van a morir, ese negocio no va a tener vida para nada ¿oyó?, riegue la bola, dígale a todas las mujeres, a todos los meseros: mesero que vea de fase tres trabajando lo voy a dejar pegado ahí, mujer que trabaje allá lo voy a dejar pegado ahí, me voy a encargar de que ese negocio se acabe.