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"Se murió": Yeferson Cossio está de luto

El creador de contenido confirmó su pérdida en medio de lágrimas.

Foto: captura de pantalla del video y Freepik.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
05:11 p. m.
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Yeferson Cossio está viviendo un momento muy difícil debido a que en las últimas horas confirmó que Akira, la canina que lo acompañó durante 13 años, falleció.

El creador de contenido, entre lágrimas, informó lo sucedido a través de un video de Instagram y recordó varias de las anécdotas que vivió al lado de su mascota.

Así fue como Yeferson Cossio se despidió de Akira, su perra

Yeferson Cossio manifestó que sintió que tenía que contar lo ocurrido debido a que sus seguidores no solo se habían enamorado de sus contenidos, sino que también de sus mascotas.

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Además, explicó que Akira estaba enfrentando un agresivo cáncer que se le detectó muy tarde.

"Mi perrita Akira, mi niña, mi hija, se murió. Yo les estoy contando esto porque las personas que me siguen, en su mayoría, no solo se enamoraron de mí, de las cosas que hago y de mi contenido, sino que principalmente de mis perritos. Sé que me han acompañado en todo este proceso y en estos 13 años que fueron los mejores de mi vida", comenzó afirmando Yeferson Cossio.

"Me puse a llorar porque yo sabía que iba a ser el último año, pero porque estaba viejita. Yo no sabía que estaba enferma y resulta que tenía cáncer hace mucho tiempo, pero no había forma de saber porque ella era muy fuerte y nunca hubo señales de dolor. Anoche se puso malita, se llevó al veterinario y tenía mucha metástasis en el estómago. Yo tengo muchos perritos, pero Jackie, Luna y Akira son todo para mí y justo se mueren cuando me voy de viaje. Yo no sé qué voy a hacer. Cuando me dijeron, quedé en shock y creo que sigo así. Tengo muchas ganas de llorar, pero no soy capaz, estoy como anestesiado y no sé explicar. Muchas gracias a todas las personas que la amaron", agregó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Yeferson Cossio tras su luto

Luego del desgarrador video publicado por Yeferson Cossio, sus internautas comenzaron a expresar múltiples mensajes de fortaleza y condolencias.

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"Es un dolor que no se vuelve llevadero", "mucha paz en tu corazón", "le diste una vida de reina y mucho amor", "lo siento", "vivió la mejor vida que un perro pudo tener", "todos sabíamos que no era una mascota, sino una compañera incondicional" y "tengo el corazón roto", han sido algunos de ellos.

 

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