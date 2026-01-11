Encargado de finca cercana donde cayó avioneta de Yeison Jiménez vio todo: "Se le apagó acá"

Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Aeronáutica Civil que confirme las causas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez junto a parte de su equipo de trabajo, en hechos ocurridos en Paipa, Boyacá.

Mientras avanzan las investigaciones técnicas, en redes sociales continúan circulando videos y testimonios que han generado impacto y nuevas preguntas sobre lo ocurrido.

Uno de los registros que más atención despertó no tiene relación con inteligencia artificial ni montajes digitales, como se ha visto en redes sociales.

Se trata de un video captado por una cámara de seguridad de una finca cercana al lugar donde cayó la avioneta, material que fue publicado por un habitante del sector a través de TikTok, asegurando que su intención era únicamente informar.

Video de finca cercana mostraría el momento del accidente

Según lo explicado por el autor del video, la cámara de seguridad registró lo que sería el instante en el que la aeronave perdió estabilidad y terminó cayendo, a pocos metros de la finca donde él trabaja.

Las imágenes, aunque lejanas, coinciden con la fecha y hora del accidente que enluta a la música popular colombiana.

El video rápidamente se viralizó y fue compartido por cientos de usuarios, debido a que podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación, siempre y cuando sea validado por las autoridades competentes.

El testimonio del encargado de la finca: “Se le apagó”

Lo que más llamó la atención del video fue el testimonio del encargado de la finca, quien aseguró haber presenciado el accidente en tiempo real.

En el audio que acompaña la grabación, el hombre relata lo que observó segundos antes del impacto.

“Yo vi cuando la avioneta venía acá, se le apagó por acá, acá otra vez le volvió a prender, acá se le apagó y allá ya cayó”, afirmó el testigo, señalando diferentes puntos del terreno.

Este relato ha generado múltiples reacciones, pues sugiere una posible falla mecánica durante el vuelo, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por los investigadores oficiales.