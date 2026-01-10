CANAL RCN
Así fueron los últimos instantes de Yeison Jiménez con vida: recorrió esta ruta antes del trágico accidente

Yeison Jiménez tenía planeada una presentación en Marinilla, Antioquia, en la noche de este sábado.

enero 10 de 2026
08:09 p. m.
Yeison Jiménez, el referente de la música popular en Colombia, murió este sábado 10 de enero de 2026, en Paipa, Boyacá.

El artista tenía previsto cantar en la noche en Marinilla, Antioquia, y se subió a una avioneta que despegó en el Aeropuerto de Paipa.

Sin embargo, la aeronave presentó una falla, se estrelló contra el suelo, se incendió y, desafortunadamente, los seis tripulantes murieron.

¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo su última presentación en la noche del 9 de enero de 2026, en Málaga, Santander.

Noticias RCN pudo conocer que el artista aterrizó en Paipa sobre las 4:00 de la tarde del viernes y que, posteriormente, se subió a un vehículo que lo llevó hasta Málaga, en donde cantó durante cuatro horas.

Tras el show, durmió en ese municipio y a las 10:15 de la mañana de este sábado regresó vía terrestre hacia Paipa, Boyacá. Fue así como llegó al aeropuerto sobre las 3:50 de la tarde y se subió a la avioneta que, lamentablemente, se accidentó unos minutos más tarde.

Pipe Bueno lamentó la muerte de Yeison Jiménez: estas fueron sus palabras

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Yeison Jiménez, Pipe Bueno escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Todavía no logro procesar esta noticia, pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños", comenzó manifestando Pipe Bueno.

Escalofriante: Yeison Jiménez se soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó meses antes de su muerte

"Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita, por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día", añadió.

 

