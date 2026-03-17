Jóvenes habrían asesinado a otro menor afuera de una institución en Cali: ¿Qué se sabe?

Es preocupante el panorama en Cali para los jóvenes. En lo corrido de este año se han registrado 16 casos en los que han asesinado menores de edad.

El crimen más reciente se presentó en el barrio San Luis, más específicamente en inmediaciones de una institución educativa. La víctima fue un joven de 14 años que fue atacado a disparos tras salir del lugar.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?

“Al parecer, hace un par de meses, se había presentado una primera rencilla entre ellos y ayer, desafortunadamente, se produce otra y tristemente un menor de edad de 14 años pierde la vida. La oportuna reacción logra a la aprehensión de dos menores de edad de 16 años”, expuso el comandante de la Policía de Cali, general Herbert Benavídez.

Este caso se suma a la preocupante cifra de 200 homicidios en la capital del Valle durante este año. Frente a ello, el comandante expresó su preocupación e informó que se dispuso de 100 millones de pesos por información que conduzca a capturar a los más buscados por homicidio.

¿Quiénes son los más buscados por homicidio?

La Policía busca a 20 personas, aunque en las últimas horas se capturó a una: Andrés David Brand Martínez, quien con el alias de Brandon estuvo detrás de un asesinato ocurrido en marzo de 2025 en Floralia.

El listado está conformado por: Renzo Andrés Insuasty (buscado por un asesinato de 2025), Darlis María Sevillano Flores (buscada por doble homicidio y lesiones de armas de fuego), ‘El Loco’, ‘Curramba’, ‘Ángelo’, ‘Alan’, ‘Pollo Claudio’, ‘Franklin’ y ‘El Gordo’.

Si una persona quiere brindar información para arrestarlos, puede darla bajo confidencialidad a través de las líneas 3213945156 – 3143606293, 123 o 156.

Horas después del asesinato del joven, se reportó otro crimen. En la tarde de este martes 17 de marzo, acabaron con la vida de Yulder Quiñónez, quien hizo parte del equipo de Willy García.