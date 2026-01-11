CANAL RCN
MinTransporte emite comunicado sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez: dio detalles clave

MinTransporte entregó nuevos detalles sobre la investigación del accidente aéreo de Yeison Jiménez y reiteró su compromiso con la seguridad operacional en Colombia.
Foto: Yeison Jiménez y Mintransporte

Noticias RCN

enero 11 de 2026
06:12 p. m.
El Ministerio de Transporte confirmó que avanza el acompañamiento institucional a la investigación del accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, donde perdió la vida el cantante de música popular, Yeison Jiménez con integrantes de su equipo.

En el siniestro se vio involucrada la aeronave de matrícula N325FA, hecho que mantiene la atención de las autoridades y de la ciudadanía.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales indicaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno.

El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en un segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos.

Así avanza la investigación del accidente aéreo en Boyacá

Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto de impacto se localiza a cerca de una milla de la cabecera de la pista.

En la zona continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, los cuales serán sometidos a análisis técnico especializado.

Asimismo, se informó que la recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez el área sea liberada por completo, con el fin de garantizar un estudio riguroso y sin interferencias. El Ministerio reiteró que estos procedimientos son clave para establecer con precisión qué ocurrió antes y durante el accidente.

MinTransporte reitera rigor técnico y transparencia

La investigación se desarrolla bajo tres líneas principales de análisis, según el comunicado.

El primero es el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las variables meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes y certificaciones; y los factores humanos, relacionados con el entrenamiento, experiencia y condiciones del piloto.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que el Gobierno mantiene una postura de total rigor y transparencia. “Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta”, afirmó.

Finalmente, MinTransporte indicó que seguirá informando a la ciudadanía a medida que se consoliden resultados oficiales y llamó a evitar especulaciones mientras avanzan los análisis técnicos y operacionales.

