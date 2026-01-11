Esta sería la última foto de Yeison Jiménez antes del trágico accidente en la avioneta

Colombia entera lamenta la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, según el informe de la Aeronáutica Civil.

Por esto, en medio de la tragedia y la investigación que avanza, ya se han ido conociendo detalles sobre los minutos previos a la tragedia y las que serían las últimas apariciones en vida del artista.

Esta sería la última foto de Yeison Jiménez

En redes ha circulado un video en el que se observa al cantante, horas previas al accidente, mientras ingresó a una presunta panadería en compañía de algunos integrantes de su equipo de trabajo.

En medio de las compras que estaban realizando, las trabajadoras del establecimiento decidieron detener sus labores para acercarse al famoso y tomarse sus respectivas fotografías.

Por supuesto, el gesto del hombre ya ha generado miles de reacciones por parte de internautas, quienes exaltaron la sencillez, nobleza y amabilidad de Jiménez, pese a ser considerado como uno de los artistas con más fama en el país.

La imagen ya ha generado gran impacto entre los fanáticos ya que, al parecer, la instantánea podría ser la última en la que se ve al intérprete de ‘Aventurero’ con vida.

Detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez

Con el paso de las horas las autoridades y testigos han dado a conocer nuevos y reveladores detalles del trágico accidente que cobró la vida de seis personas en total.

Según un usuario en redes, identificado como el encargado de una finca cercana al lugar de los hechos, compartió un video de las cámaras de seguridad de su vivienda en el que se logra observar los instantes exactos de la caída de la aeronave.

Pese a que aún no hay pronunciamiento oficial que revele las causas del fallecimiento del cantante, ya son cientos de especulaciones sobre las posibles causas que llevaron a que la nave cayera al suelo a escasos cinco minutos de emprender el vuelo.

Por supuesto, las reacciones a dicho clip ya han generado contundentes debates en redes sociales. Mientras que cientos de fanáticos manifiestan su intención por conocer mayores detalles sobre el siniestro, otros expresan su dolor al alegar la importancia de no difundir dichas imágenes por “respeto a los difuntos”.