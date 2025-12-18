Filtran foto de Zulma Guzmán al escapar de Colombia por el asesinato de dos menores con talio

En las últimas horas, Noticias RCN conoció una fotografía de Zulma Guzmán, la mujer que está señalada presuntamente del envenenamiento de dos menores con talio, cuando habría ingresado de España.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, sigue ingresada a un hospital de Londres.

Las autoridades británicas esperan hacer efectiva la circular Roja de Interpol que hay en su contra para iniciar su proceso de extradición a Colombia para responder por el delito de homicidio.

La foto y el recorrido de Zulma Guzmán tras el asesinato de dos menores con talio

Siete meses después de la muerte de dos menores con talio, Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenarlas salió de Colombia, y habría pasado por Argentina, Brasil y luego a España.

Tras ser encontrada en el río Támesis, en Londres, se conoció una fotografía que sería del momento en el que Zulma Guzmán ingresó a Inglaterra.

Mientras tanto, en Colombia se emitía una orden de captura y, posteriormente, la circular Roja de Interpol.

Zulma Guzmán será extraditada a Colombia desde Londres

Por ahora, las autoridades deberán esperar su recuperación para que sea presentada ante un juez británico para formalizar la detención y poder extraditarla.

Sin embargo, las autoridades dicen que este proceso puede tardar algunos meses debido a los procesos administrativos.

En las últimas horas, Zulma Guzmán fue hallada en el río Támesis de Londres, en donde al parecer se habría lanzado.

Una vez regrese a Colombia, la fiscalía le imputaría el delito de homicidio agravado.