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¿Junior eliminado? Estas son las cuentas para lograr la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los 'tiburones' se ubican en la decimosexta posición de la tabla de posiciones a 9 puntos del octavo clasificado.

Cuentas de Junior para lograr clasificación a cuadrangulares finales.
Foto: Junior de Barranquilla

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
11:33 a. m.
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Después de conseguir el bicampeonato en el primer semestre del 2026, Junior de Barranquilla no ha tenido el mejor de los rendimientos en la Liga BetPlay del segundo semestre, donde, jugados 10 partidos, solo ha podido conseguir 9 puntos; incluso, después de las primeras 5 fechas sin conseguir triunfos, el entrenador uruguayo Alfredo Arias fue despedido a pesar de haber conseguido el segundo título consecutivo en menos de seis meses.

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Con la llegada de Sebastián Viera, ídolo del club, hinchas y directivos esperaban una mejora en los resultados y aunque bajo el mando del exarquero uruguayo lograron dos triunfos, la mala racha del comienzo lo tiene en una situación crítica de cara a la clasificación a los cuadrangulares finales y su margen de error es casi nulo.

Cuentas de Junior para clasificar a las finales

Según expertos en datos y teniendo en cuenta la cantidad de puntos que se han necesitado en ligas pasadas para clasificar a los cuadrangulares finales, el 'número mágico' para hacer parte de los 8 finalistas serán los 28 puntos; bajo esta premisa, el club de Barranquilla necesitaría hacer 19 puntos de los 27 que le quedan por jugar.

A los 'tiburones' les resta por jugar cuatro partidos como local y cuatro como visitante con rivales como Bucaramanga o Deportivo Cali, que están dentro de los clasificados y suponen un reto importante teniendo en cuenta que no se encuentran en su mejor momento futbolístico.

De ganar los 4 juegos que tiene como local, estaría cerca de lograr el objetivo; sin embargo, estaría en la obligación de conseguir otras dos victorias fuera de casa y así soñar con la clasificación.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Una de las variables que debe tener en cuenta Junior de Barranquilla es la cantidad de puntos que los rivales que están por encima pueden llegar a conseguir, ya que el famoso 'número mágico' podría aumentar en caso de que sus rivales sigan sumando victorias.

En este momento, el 'tiburón' está a 9 puntos del octavo clasificado, que es el Deportes Tolima. Así está la tabla de posiciones:

  1. América de Cali - 24 puntos
  2. Atlético Nacional - 22 puntos
  3. Deportivo Cali - 21 puntos
  4. Millonarios FC - 21 puntos
  5. Atlético Bucaramanga - 20 puntos
  6. Independiente Medellín - 20 puntos
  7. Independiente Santa Fe - 19 puntos
  8. Deportes Tolima - 18 puntos
  9. Llaneros - 14 puntos
  10. Once Caldas S. A. - 12 puntos
  11. Internacional de Bogotá - 12 puntos
  12. Cúcuta Deportivo - 12 puntos
  13. Águilas Doradas - 11 puntos
  14. Boyacá Chicó - 11 puntos
  15. Alianza F.C - 11 puntos
  16. Junior de Barranquilla - 9 puntos
  17. Fortaleza - 9 puntos
  18. Deportivo Pereira - 8 puntos
  19. Deportivo Pasto - 8 puntos
  20. Jaguares de Córdoba - 7 puntos
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