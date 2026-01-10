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Sorpresa en Portugal: toman decisión con el histórico número 7 de Cristiano Ronaldo

Portugal tomó una decisión con el histórico número 7 de Cristiano Ronaldo tras su salida de la concentración. Otro jugador lo usará ante Dinamarca.

Foto: AFP.

Sebastián Montañez

octubre 01 de 2026
11:19 a. m.
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El futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal quedó rodeado de incertidumbre después de que el delantero abandonara la concentración antes del partido frente a Dinamarca por la Liga de Naciones.

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Horas después de su salida, se conoció otra decisión que llamó la atención, pues su histórico número 7 será utilizado por otro futbolista.

Cristiano, de 41 años, decidió marcharse luego de que el seleccionador Jorge Jesus confirmara que no sería titular por segundo encuentro consecutivo. El portugués tampoco disputó minutos frente a Noruega, pese a realizar trabajos de calentamiento durante más de media hora.

¿Quién usará el número 7 de Cristiano Ronaldo en Portugal?

La lista publicada por la UEFA para el compromiso contra Dinamarca reveló que Rafael Leão llevará la camiseta número 7. El atacante venía utilizando el dorsal 17, que para este encuentro pasará a Fábio Silva.

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La modificación responde a la conformación de la plantilla para el partido. Las reglas de la competición establecen la numeración de los futbolistas inscritos del 1 al 23, por lo que el dorsal de Cristiano no quedó vacante tras su salida de la concentración.

Por ahora, esto no significa necesariamente que Ronaldo haya perdido definitivamente el 7 de Portugal. La asignación conocida corresponde al encuentro ante Dinamarca y se produce mientras continúa sin aclararse el futuro del capitán con su selección.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal

La polémica comenzó después de que Jorge Jesus decidiera no utilizar al delantero contra Noruega. Posteriormente, Cristiano confirmó públicamente su salida.

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"Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", señaló.

Ronaldo agregó que más adelante explicará sus motivos: "A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado".

Según Reuters, Jorge Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, intentaron convencer al jugador de permanecer con el equipo antes de que abandonara Copenhague. La Federación no había explicado públicamente todos los detalles de lo ocurrido.

Mientras se define si Cristiano volverá a vestir la camiseta de Portugal, Rafael Leão será el encargado de portar ante Dinamarca un dorsal que se convirtió en símbolo del máximo referente portugués de las últimas décadas.

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