América de Cali: Tulio Gómez confirmó con nombre propio cuándo se presentará a su nuevo DT

La novela sobre el nuevo cuerpo técnico de América de Cali habría llegado a su final, pues Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro 'escarlata', reveló que ya está todo arreglado con el reemplazo de Gabriel Raimondi y hasta dio fecha de su presentación oficial.

Así lo confirmó el periodista Diego Rueda del programa 'El Vbar' de Caracol Radio, quien aseguró que se encontró con el empresario en la después del partido entre la Selección Colombia y Bolivia, donde le dio a conocer la noticia.

¿Quién será el nuevo técnico de América de Cali?

Se trata de David González, exportero colombiano y que en su rol de DT ha dirigido a clubes como Independiente Medellín, Deportes Tolima y Millonarios, siendo su última experiencia en este último club donde ya dirigió este semestre.

González llegará a América, pero tendrá que tomar las riendas del equipo desde la tribuna, pues esta temporada ya estuvo al frente de otro club de la Liga BetPlay. Asimismo, se informó que en la raya estaría Alexander Becerra, acompañado por el actual interino de 'La Mechita', Alex Escobar.

¿Cuándo presentarían a David González en América de Cali?

De acuerdo a lo reportado por Rueda, según el diálogo con Gómez, la llegada de David González se haría oficial después del clásico vallecaucano de este domingo 7 de septiembre, cuando América recibirá al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero.

Este partido será dirigido por Alex Escobar, quien ya tuvo su primer encuentro en este interinato ante Atlético Bucaramanga, remontando la serie de octavos de final de la Copa BetPlay. Se espera que en las próximas horas haya nuevos pronunciamientos oficiales.