Adrián Ramos pone a temblar a los hinchas del América de Cali: renovación en ‘veremos’

Luego de la pobre presentación en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, los hinchas del América de Cali le exigen a la dirigencia una nómina de lujo para el 2024, teniendo en cuenta los torneos nacionales e internacionales en los que va a participar y en donde esperan realizar una buena presentación.

Sin embargo, durante las últimas horas, se dio a conocer una información que pone a temblar a todos los aficionados del América de Cali, ya que al parecer Adrián Ramos no tendría asegurada su continuidad en el equipo ‘escarlata’, teniendo en cuenta que no se ha sentado a negociar su extensión del contrato con la dirigencia.

Adrián Ramos todavía no renueva con el América de Cali

Según informó Julián Capera, periodista de ESPN, en la actualidad no hay un acuerdo de renovación entre América de Cali y Adrián Ramos para el 2024, dejando claro que existe la posibilidad de que se sientan a hablar más adelante, pero a hoy 13 de diciembre, no hay acuerdo para extender el vínculo.

“En este momento no hay un acuerdo de renovación, no hay algo hablado para su vinculación en el 2024. Si el campeonato arrancará mañana, América de Cali iniciaría sin Adrián Ramos (…) El tema no está tan resuelto y no está tan claro”, fueron las palabras del periodista en mención en el diario AS.

Además, Mariano Olsen, periodista que estuvo en el programa con Julián Capera, completó la información del tolimense, dejando claro que la única forma que Adrián Ramos renueve su contrato con América de Cali es sentarse a hablar con el máximo accionista del club, Tulio Gómez.

“La información que yo tengo es: Adrián Ramos solamente va a negociar su renovación con el mayor accionista del club, Tulio Gómez. Él no se siente a gusto con algunos temas del club y quiere hablar”, finalizó el periodista de Win Sports.

⚽ Ya está aquí el segundo episodio de #EsUnHecho de@AS_Colombia



👉 Adrián Ramos sigue sin renovar con América



🎥 No te pierdas el capítulo completo aquí:https://t.co/8V3Q24YvzA pic.twitter.com/WvhNzWX71o — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) December 13, 2023

Jugador del América se despidió del club y llegó a un grande del FPC

Mientras, las directivas tratan de llegar a un acuerdo con Adrián Ramos para el 2024. En las últimas horas, se dio a conocer que uno de los jugadores del equipo ‘escarlata’ abandonó la escuadra caleña (finalizó contrato) y llegará a Millonarios, luego de que le informaran que su contrato no sería extendido en la ciudad de Cali.

El jugador que en las próximas horas será oficializado como nuevo de Millonarios es Diego Novoa, arquero bogotano con amplia trayectoria en el balompié nacional y que fue el elegido por Alberto Gamero para reemplazar a Juan Moreno.