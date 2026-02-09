Jugador del Real Madrid es condenado por dar positivo en prueba de alcoholemia

El defensor del primer equipo del Real Madrid, Raúl Asencio, aceptó la condena que lo multa con 14.400 euros y la suspensión de su licencia de conducción por 8 meses después de ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria, España, y dar positivo con 0.90 miligramos por litro, que es más de 3 veces lo máximo permitido.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto mientras se recuperaba de una lesión y el juicio que determinó su multa se celebró en San Bartolomé de Tirajana. El jugador dio positivo en las dos pruebas a las que fue sometido por las autoridades locales y se tipificó como un delito a la seguridad vial.

Raúl Asencio enfrenta otro proceso legal

Además de enfrentar esta situación, Asencio actualmente enfrenta un proceso legal y en los próximos días de septiembre deberá presentarse a un juicio oral por la distribución de un video de contenido sexual donde sale una menor de edad. Los hechos datan del año 2023 y están involucrados otros dos compañeros que también hacían parte del club 'merengue'.

Según las acusaciones, las jóvenes, menores de edad en ese entonces, fueron grabadas y fotografiadas mientras mantenían relaciones sexuales con los acusados y dichos videos fueron difundidos a través de redes sociales; las investigaciones sostienen que Asencio no hizo parte de las grabaciones, pero días después recibió la grabación y la mostró a un tercero aun sabiendo que no había sido autorizada por las víctimas.

Pronunciamiento del Real Madrid

Diarios españoles afirman que el Real Madrid tiene pleno conocimiento de los hechos y ha informado que el jugador ha prometido centrarse en dar el 100% para potenciar su mejor versión y dejar atrás sus defectos. Asencio renovó su contrato con los 'merengues' hasta junio de 2031 con una cláusula de recisión de 1.000 millones de euros.