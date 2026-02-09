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Jugador del Real Madrid es condenado por dar positivo en prueba de alcoholemia

El jugador enfrentará una multa de 14.400 euros y 8 meses de suspensión a su licencia de conducir.

Jugador del Real Madrid positivo en alcoholemia.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
08:25 a. m.
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El defensor del primer equipo del Real Madrid, Raúl Asencio, aceptó la condena que lo multa con 14.400 euros y la suspensión de su licencia de conducción por 8 meses después de ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria, España, y dar positivo con 0.90 miligramos por litro, que es más de 3 veces lo máximo permitido.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto mientras se recuperaba de una lesión y el juicio que determinó su multa se celebró en San Bartolomé de Tirajana. El jugador dio positivo en las dos pruebas a las que fue sometido por las autoridades locales y se tipificó como un delito a la seguridad vial.

Raúl Asencio enfrenta otro proceso legal

Además de enfrentar esta situación, Asencio actualmente enfrenta un proceso legal y en los próximos días de septiembre deberá presentarse a un juicio oral por la distribución de un video de contenido sexual donde sale una menor de edad. Los hechos datan del año 2023 y están involucrados otros dos compañeros que también hacían parte del club 'merengue'.

Según las acusaciones, las jóvenes, menores de edad en ese entonces, fueron grabadas y fotografiadas mientras mantenían relaciones sexuales con los acusados y dichos videos fueron difundidos a través de redes sociales; las investigaciones sostienen que Asencio no hizo parte de las grabaciones, pero días después recibió la grabación y la mostró a un tercero aun sabiendo que no había sido autorizada por las víctimas.

Pronunciamiento del Real Madrid

Diarios españoles afirman que el Real Madrid tiene pleno conocimiento de los hechos y ha informado que el jugador ha prometido centrarse en dar el 100% para potenciar su mejor versión y dejar atrás sus defectos. Asencio renovó su contrato con los 'merengues' hasta junio de 2031 con una cláusula de recisión de 1.000 millones de euros.

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