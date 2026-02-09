Denuncian página que roba donaciones del Banco de Alimentos

Ciberdelincuentes clonaron el sitio oficial con el objetivo de desviar aportes económicos, poniendo en riesgo las donaciones de ciudadanos de buen corazón que buscan ayudar a las poblaciones más vulnerables de la capital.

¿Cuál es la página web falsa que suplanta al Banco de Alimentos?

La solidaridad de los colombianos está siendo blanco de los ciberdelincuentes. Recientemente, el Banco de Alimentos de Bogotá denunció públicamente la existencia de un sitio web fraudulento diseñado específicamente para engañar a los donantes y suplantar la identidad institucional de la organización.

Cortesía: Banco de alimentos Bogotá

Se trata del dominio web bancoalimentos.top , una plataforma que ha copiado de manera casi idéntica la página oficial de la entidad. Según la información revelada, los estafadores reprodujeron con exactitud los colores corporativos, el diseño estructurado, las imágenes, los contenidos textuales y todos los elementos gráficos asociados a la marca. Este nivel de detalle genera una apariencia de autenticidad que fácilmente puede confundir a cualquier usuario que busque realizar una obra benéfica, haciéndole creer que se encuentra en un canal oficial.

Así operan los ciberdelincuentes para robar sus donaciones

El objetivo de esta sofisticada suplantación de identidad (conocida en el mundo digital como phishing) es netamente económico. La gravedad de la situación radica en que el sitio fraudulento invita activamente a los visitantes a realizar aportes económicos.

Para lograr su cometido, los criminales detrás de esta página falsa dirigen a las víctimas hacia cuentas bancarias y medios de pago que no pertenecen a la institución y que, por supuesto, jamás han sido autorizados por la organización benéfica. Esto significa que el dinero destinado a combatir el hambre en la ciudad está terminando directamente en los bolsillos de redes de estafadores, afectando tanto el patrimonio de los ciudadanos como la labor social del banco.

Medidas legales frente a la suplantación de identidad

Ante la inminente amenaza que representa esta estafa cibernética, el Banco de Alimentos de Bogotá no se ha quedado de brazos cruzados. La entidad confirmó que la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Actualmente, el equipo legal e institucional está adelantando todas las acciones necesarias para solicitar el bloqueo definitivo y el retiro inmediato de este sitio fraudulento de los motores de búsqueda y servidores web. Mientras estos procesos legales y técnicos surten efecto, la prevención ciudadana se convierte en la principal barrera contra el fraude.

¿Cómo donar de forma segura al Banco de Alimentos de Bogotá?

Para evitar caer en esta trampa digital, es fundamental que los usuarios verifiquen siempre la URL antes de realizar cualquier transacción. La organización hace un llamado enfático a donantes, empresas aliadas y a la ciudadanía en general para que se abstengan de suministrar información personal, datos financieros o realizar transferencias a través de la web falsa bancoalimentos.top.

Si usted desea apoyar la causa, recuerde estas recomendaciones clave de seguridad:

El único canal oficial: Ingrese exclusivamente a www.bancodealimentos.org.co.

Ingrese exclusivamente a www.bancodealimentos.org.co. Verifique los medios de pago: Todas las campañas, links de pago y canales de donación avalados solo pueden ser consultados a través del sitio oficial mencionado.

Todas las campañas, links de pago y canales de donación avalados solo pueden ser consultados a través del sitio oficial mencionado. Reporte anomalías: La institución, a través de su Jefe de Comunicaciones, Yurady Morales, agradece a la ciudadanía el reporte de cualquier enlace, correo, o solicitud de dinero sospechosa que utilice el nombre del Banco de Alimentos.

Proteger su información financiera y asegurarse de que su ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan, toma solo un par de segundos extra al verificar la dirección web correcta.