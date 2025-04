“Falcao, sé que eres goleador, pero esta tienes que meterla”: Gamero reveló llamado de atención

Alberto Gamero volvió a aparecer ante las cámaras y el entrenador samario desveló algunos secretos de cómo vive actualmente apartado del fútbol después de 19 años estando en cada una de las Ligas colombianas. Además, el extécnico de Millonarios, también contó parte de cómo era su día a día con un jugador como Radamel Falcao García en su vestuario.

Después de cinco años, el proceso de Alberto Gamero en Millonarios llegó a su fin. Actualmente el entrenador se encuentra sin equipo profesional y aseguró en entrevista con Diario As que está disfrutando de esta faceta, viajando y aprendiendo a medida de lo posible.

Gamero y su nueva faceta alejado de las canchas

“Han sido lindos (los días fuera del banco), después que tomo la decisión me doy cuenta que necesitaba un espacio de estos. Tenía todo, pasaron 19 años para que no comenzara una Liga sin Alberto Gamero. Cogí al Boyacá Chicó en 2006 y de ahí para acá no había parado, que haya comenzado una Liga sin Alberto Gamero fue hace 19 años”, dijo inicialmente.

“Los primeros días los tomé para viajar, conocer, mirar otras cosas y aprender. Va pasando el tiempo y si, quiero estar. No estoy desesperado, pero uno empieza a extrañar levantarse a las 5:00 o 5:30 de la mañana, de llegar a la casa a ver videos, a planificar el entrenamiento del día siguiente, a planificar un partido. A veces es sábado y el equipo juega domingo y digo que estuviera viendo videos. Pero estoy tranquilo, no estoy desesperado todavía. Entrenar (lo que más extraña), creo que el día del partido (el mejor), porque en la semana uno empieza a hacer su tarea y el domingo vamos a mirar lo que hicimos en la semana”, agregó.

Al ser consultado respecto a su proyecto exitoso en cada uno de los clubes por los que ha pasado en Colombia, Gamero contó algunas intimidades de sus vestuarios, en los que entre otras cosas no permite el uso del celular durante las prácticas ni charlas técnicas para poder contar con la concentración total de sus jugadores.

Además, indicó que en algunos clubes de vez en cuando realizaba “rondas” por las viviendas de cada uno de los jugadores para visitarlos y así evidenciar si estaban comportándose correctamente o no.

“No permito celulares en la cena, en las charlas técnicas. Eso era responsabilidad de los jugadores, ellos saben que hay multas. Aunque no es por las multas, los jugadores lo saben hemos encontrado mucho respeto en eso. Lo del celular es una cosa, veo jugadores que llegan al entrenamiento, se cambian y van a mirar directo el celular. A muchos los distraen, el jugador ahora respeta mucho eso. Le he dicho a los capitanes que los técnicos no tenemos que pelear con los jugadores, son los capitanes. Si un jugador se trasnocha, el DT se perjudica, pero ese jugador va a correr menos y tu tienes que correr más que él”, dijo.

“He tenido muy buenos espejos en los equipos, los guían y educan por donde es. Yo no peleó con jugadores, siempre les digo que los trato de educar, si no se deja hablaré con el directivo. Soy muy amigo del jugador, hacer una ronda en Bogotá es muy difícil, en Ibagué la hacía y en Tunja también. Había jugadores que se molestaban porque fuera a la casa. Pero les decía que los quería educar, que triunfara, que consiguieran plata”, agregó.

Llamados de atención a Falcao García

Finalmente, Gamero reveló cómo era su relación con Falcao García, el jugador con mejor trayectoria que ha dirigido en su carrera como DT profesional. El samario indicó que a pesar de ser uno de los mejores goleadores de la historia, cuando fallaba, recibía su llamado de atención: “Cuando encuentras un jugador de esos es muy fácil. No tienes que decirle nada, era el primero que llegaba, el último en irse. Yo a veces le decía en los videos, ‘Falca, hermano sé que eres goleador, pero esta tienes que meterla’, pero en el buen sentido de la palabra, le decía que no retrocediera tanto. En la semana son jugadores que uno quiere tener. Él preguntaba, ‘cómo quiere que me mueva’”, concluyó.