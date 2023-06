Gamero: "Siempre tuvimos la mentalidad de buscar el partido, la llave está abierta"

Primer round y no hubo ventaja para ninguno, ni para Atlético Nacional, ni para Millonarios. Los 'verdolagas' desperdiciaron la chance de aprovechar la localía en el estadio Atanasio Girardot en un partido en el que el 'embajador' dejó mejores sensaciones.

En este tipo de finales a ida y vuelta, está la mala costumbre de decir que el que comienza de visitante sale a no perder el primer partido. O más bien, a buscar el empate. Este no fue el caso de Alberto Gamero y sus dirigidos, quienes incluso contaron con chances inmejorables de llevarse la victoria de Medellín y superaron a su rival en muchos pasajes del encuentro.

Millonarios no salió a "no perder"

Es más, eso mismo lo manifestó el propio entrenador en rueda de prensa. Dijo que la intención principal era neutralizar la fase ofensiva de Nacional y luego sí imponer su juego a medida de las confusiones que iban generando el rival, pero también corriendo riesgos de ser atacados en cualquier momento.

"No estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder porque esto es fútbol. Siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego, de venir a buscar el partido. De ponerlo en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es en zona 2 y 1 de ellos. Tenían dos jugadores de media distancia y los controlamos bien. Fue por momento de ida y vuelta, Nacional también nos atacó. Esta llave queda abierta con estos dos grandes equipos", dijo el samario.

Mucho se habló en la previa por la presión que genera disputar la final más importante en la historia del fútbol colombiano. Millonarios tenía una prueba de fuego de salir avante de Medellín en un Atanasio a reventar y con la totalidad de la afición en contra. Sin embargo, Gamero le restó importancia a eso.

"La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá, fue impresionante. Del hotel al aeropuerto fue impresionante, la presión la tenemos de local o visitante. Siempre uno quiere jugar de local porque conoce la cancha, el clima, por todo, pero no quiere decir que tengamos ventaja. Vamos a enfrentar a un buen rival como Nacional. No hemos ganado nada todavía, ni Nacional ni nosotros. Esta llave está abierta", reiteró.

Gamero aclaró molestias de Cataño y Vega

Si bien hubo varios puntos altos en el 'embajador', algunos sobresalieron más que el resto. Dos de ellos fueron Daniel Cataño y Stiven Vega, quien entró en la titular a último minuto en lugar de Larry Vásquez por un plan estratégico del entrenador. Las alarmas de preocupación se encendieron con la salida de ambos futbolistas en el segundo tiempo con dolencias musculares, pero no serían de gravedad.

"Se vienen los partidos consecutivos y es normal, lo que he hablado con ellos y los cambios prácticamente fueron por eso, por calambres, no fueron por molestias musculares. Les estaban dando calambres en el caso de Vega y el caso de Cataño y ellos mismos son los que piden los cambios", apuntó Gamero.

"Nosotros también les dijimos a ellos antes de comenzar este partido: 'tenemos otro partido más, no vayamos a tener a un jugador con una lesión, de pronto, hacer un esfuerzo y no poder estar el día sábado, que me digan'. Ellos fueron muy valientes en el caso de Vega y en el caso de Cataño, que fueron los cambios que hice por calambres, pero ellos saben también que los jugadores que están ahí también quieren jugar y afortunadamente entraron bien", complementó, afirmando que solo se trató de precaución para cuidarlos de cara a la final de vuelta el sábado en El Campín.