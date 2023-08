Alberto Gamero, tras vencer a Nacional: "Vamos encontrando ese Millonarios que todos queremos"

Este domingo 27 de agosto, Millonarios se citó con Atlético Nacional en El Campín para disputar la octava fecha de la Liga Colombiana 2023-II. Los 'azules' se impusieron por 1-0, gracias a un solitario gol de Daniel Cataño. Alberto Gamero celebró el triunfo, pues los ubicó transitoriamente en la cuarta casilla, pero lamentó la gran cantidad de opciones desperdiciadas.

Millonarios mostró un buen nivel en el 'coloso de la 57' y volvió a ser superior al conjunto 'verdolaga'. Cuando el cuadro comandado por William Amaral se quedó con diez hombres por la expulsión de Felipe Aguirre, los 'embajadores' inquietaron a Kevin Mier en varias oportunidades; sin embargo, faltó precisión en el remate final.

"Hoy ellos nos demostraron que pueden jugar ahí: Daniel (Ruiz) hace el centro y (Daniel) Cataño hace el gol, de extremo a extremo. Por momento interiorizan, para buscar a ese socio (David Macalister Silva). Los extremos, con Nacional completo e incompleto, fuimos punzantes. La molestia mía no era de extremos, ni de interiores; la molestia mía es que cuando juegas contra un gran equipo como es Nacional, le vas ganando 1-0, con un hombre de más y tienes la posibilidad de hacer otro, hay que hacerlo. Porque nos ha pasado, en el último minuto nos patean, nos empatan el partido y nos lamentamos. Hoy tuvimos para aumentar el marcador dos o tres veces y teníamos que haberlo hecho. No fue que Nacional vino aquí y jugó mal, nosotros jugamos bien y los sometimos a lo que ellos estaban haciendo. Buscamos la forma para aprovechar ese hombre de más, por eso saco a Larry (Vásquez) y meto a Silva ahí", empezó diciendo Gamero en rueda de prensa.

Sobre su renovación con Millonarios

"Va bien. He estado hablando con el doctor Camacho. El tema va bien, he hablado mucho con ellos. No tengo desespero, lo que tengo es felicidad, estoy contento, alegre y con deseos de seguir trabajando en la institución", dijo 'Tito'.

Sobre el estado de salud de Eduardo Lara

"Quiero mandarle mi voz de aliento, fuerza y mucha fe al profesor Eduardo Lara, quien hoy iba a ser intervenido. Dios quiera que todo salga bien, para seguirlo teniendo y a su familia un fuerte abrazo", afirmó el exentrenador de Deportes Tolima.

Sobre la mejora de Millonarios y el futuro

"Yo no me lo tomé como una revancha. Saludé al 'profe' Amaral y lo primero que le dije fue '¿cuántas veces nos vamos a enfrentar en el año?'. Eso lo hacen los equipos que vienen haciendo bien las cosas. Le he visto evolución al grupo, a medida que se van recuperando. (Daniel) Ruiz llegó y entró rápido en el circuito que nosotros queremos. Hoy hubo muchos errores, pero también hubo cosas buenas y esas son las que más tenemos que valorar. Estoy viendo a este equipo suelto nuevamente, muy propositivo, que hace presión alta y vamos recobrando. Estos tres puntos eran importantes, ya estamos cerquita (del 'grupo de los ocho'), con ese comienzo que no fue bueno. Vamos encontrando ese Millonarios que todos queremos, pero pausadamente", concluyó el entrenador samario.