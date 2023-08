William Amaral: "El resultado es pésimo; pero me gustó el comportamiento de Nacional"

Este domingo 27 de agosto, Millonarios y Nacional se enfrentaron en El Campín para disputar la octava fecha de la Liga Colombiana 2023-II. Los 'azules' vencieron al equipo que dirige William Amaral por 1-0, gracias a un solitario y tempranero gol de Daniel Cataño.

Nacional no pudo tomarse revancha en su reencuentro liguero, luego de la histórica victoria que consiguió Millonarios en la final del clausura 2023. El cuadro antioqueño no pudo generar acciones de mucho peligro y Álvaro Montero no tuvo mucho trabajo.

"Es un gran partido, muy bueno, bien jugado por los dos equipos. Fue un partido extremadamente estratégico. Nosotros dejamos algunos espacios que Millonarios tiene por hábito habitar; y ellos hicieron lo mismo. Todo hace parte del juego. Estamos hablando de un equipo consolidado, el mejor entrenador de la Liga. Es un equipo fuerte, que lleva bastante tiempo con sus rutinas. Fue un partido muy igualado, incluso cuando Atlético Nacional se quedó con un jugador menos. Me ha gustado mucho el comportamiento del equipo; pero obviamente no me gusta el resultado. El equipo ha sacado su cáracter y su personalidad", empezó diciendo Amaral en rueda de prensa.

Los comandados por Alberto Gamero le cortaron el invicto a Nacional, en un encuentro que tuvo varias polémicas. En los minutos finales del primer tiempo, Felipe Aguirre vio la tarjeta roja por propinarle un cabezazo a Larry Vásquez. En la jugada previa, Daniel Giraldo le pegó un puño al central paisa, una agresión que no percibió ni el central Bismark Santiago, ni Luis Trujillo, el encargado del VAR.

Sobre la expulsión de Felipe Aguirre:

"Es un jugador menos. El campo es grande y el balón es redondo, es un problema, corre mucho más rápido que las personas. Siempre es más difícil cubrir los espacios. Con el pasar del tiempo y la presión del resultado, hay un desgaste físico, emocional y psicológico de los jugadores. Por eso se hace más difícil, el equipo está perdiendo y con un jugador menos. Hemos conseguido equilibrar los espacios", agregó el entrenador brasileño.

Esta derrota le costó el invicto y el liderato a Nacional. El 'rey de copas' ahora es segundo en la tabla de posiciones, con 14 puntos, los mismos que Medellín. Sin embargo, el equipo de Alfredo Arias tiene más goles a favor.

Sobre la ausencia de Jhon Solís y el presente de Cristian Zapata:

"Lo único que lamento es no poder tener a Jhon (Solís, quien viene haciendo una Liga muy buena. No contamos con él para este partido, hablar de un jugador que no está no sería lo más correcto. El equipo se comportó bien y los que estuvieron lo hicieron bien. Es un privilegio tener a Cristian Zapata", agregó.

"El resultado es pésimo, nosotros estamos creando una mentalidad ganadora en este equipo. Pudimos marcar el gol del empate, tomamos malas decisiones. Es un equipo que está creciendo muchísimo. Cuando se gana está todo bien y cuando se pierde está todo mal. Es normal, hay que corregir muchísimas cosas. Los jugadores quieren jugar mañana, esa es la cultura que debemos tener", concluyó.