Alberto Gamero y la 'espina' que le quedó con Millonarios: "Fue malo, es una tarea pendiente"

Alberto Gamero protagonizó un proceso histórico en Millonarios. El entrenador samario, quien fue campeón en 1988 con el 'albiazul' en su etapa de jugador, ganó tres títulos desde el banquillo y llevó al cuadro capitalino a torneos internacionales, que terminaron siendo su principal deuda. Así evaluó su trabajo en el 'embajador'.

Gamero se convirtió en el tercer entrenador con más partidos dirigidos (277), por detrás de Gabriel Ochoa Uribe (600) y Luis Augusto García (332). El DT magdalenense, de 62 años, consiguió 129 triunfos, 77 empates y sufrió 71 derrotas. Su equipo anotó 391 goles y recibió 278. Fue campeón de la Liga 2023-I, la Copa 2022 y la Superliga 2024. Fue subcampeón de la Liga 2021-I y la Copa 2023.

Después de cinco años al mando de Millonarios, dio un paso al costado y fue reemplazado por David González. La final liguera que le ganó a Atlético Nacional, la consistencia a nivel local y el trabajo con la cantera fueron sus principales aportes.

Alberto Gamero evaluó su paso por Millonarios

"Recapacité y analicé muchas cosas, pero tenía mi consciencia tranquila de haber hecho cosas donde la gente disfrutó, porque yo siempre quise ver El Campín lleno, ver a Millonarios campeón y en finales, yo creo que eso lo hicimos", empezó diciendo 'Tito' en una conversación con 'Win Sports'.

"Una de las cosas que más me dolió a mí, fue que dijeran: 'Gamero fracasó en Millonarios, Gamero no ganó nada en Millonarios'. Todas esas cosas son las que el hincha debe ser más consciente. Para mí es más lindo que la gente me reconozca por lo que hice y no que el día de mañana ser odiado por no hacer lo que la gente quiera", agregó el DT con pasado en Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó.

Alberto Gamero lamentó la Copa Libertadores 2024

"Yo no voy a esconder que lo de la Copa Libertadores fue malo, es una tarea que Millonarios tiene pendiente. A mí me quedó pendiente pelear con el club en un torneo internacional", sentenció el estratega samario.