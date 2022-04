Ciclista colombiano fue despedido del Bahrain Victorious por actos de indisciplina

Alejandro Osorio es un ciclista colombiano de 23 años que luego de dar el salto a Europa en 2019, a inicios de esta temporada pudo cumplir su sueño de llegar a un equipo World Tour (primera división del ciclismo mundial), al ser presentado como nuevo corredor del Bahrain Victorious.

La temporada había comenzado de manera alentadora, pues fue parte de las filas de la escuadra árabe en el UAE Tour y en la Strade Bianche, pero luego sus oportunidades disminuyeron y este miércoles se conoció la razón.

De manera sorpresiva, el Bahrain Victorious anunció que decidió terminar el contrato de Alejandro Osorio anticipadamente tras los repetitivos actos de indisciplina del pedalista antioqueño en los pocos meses que lleva en el equipo y que pusieron en riesgo a sus compañeros, tal como lo señala Milan Erzen, manager general del equipo.

En la mañana de este miércoles, la escuadra confirmó la noticia: "Bahrain Victorious ha rescindido su acuerdo con Alejandro Osorio luego de múltiples incumplimientos de contrato. El equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro".

