Alemania protesta por la censura de la Fifa en el Mundial de Catar 2022

Alemania y Japón abrieron el grupo E del Mundial de Catar 2022. Los teutones buscan limpiar su imagen tras quedar eliminados en la primera ronda en Rusia 2018, cuando eran los campeones defensores.

Sin embargo, previo al partido, hubo protesta por parte de los alemanes. La selección decidió no utilizar el brazalete de 'One Love', el cual es una señal de apoyo a la comunidad LGBTI. La Fifa anunció que sancionaría a los jugadores y selecciones que lo portaran.

Por esta razón, el capitán de Alemania, el arquero Manuel Neuer, no portó esta cinta en el encuentro, pero si uno donde tiene un mensaje que dice 'No a la Discriminación'.

A Neuer 🇩🇪 se le ha impedido llevar el brazalete de One Love pero se colocó un mensaje contra la "no discriminación" pic.twitter.com/6pta6sjChT — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) November 23, 2022

Bocas tapadas en protesta

A pesar de no tener el brazalete de 'One Love', Alemania encontró otra forma de protestar por la censura que se ha visto durante el Mundial.

En la tradicional foto del equipo antes del partido, todos los jugadores de Alemania posaron tapándose la boca con una mano, una clara señal de protesta contra la censura por no poder llevar el brazalete de apoyo a la comunidad LGBTI.

La Federación Alemana de Fútbol explicó la razón de su protesta en sus redes sociales:

"Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición".

Vea también: Estado de salud del jugador de Arabia Saudita tras el fuerte choque con el guardameta